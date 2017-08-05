BAE elçisinden Türkiye için küstah sözler

Yusuf Uteybe'ye ait elektronik postaların ele geçirilerek basınla paylaşılması, BAE'nin Türkiye'ye karşı bölgesel muhalefetini ortaya koyar nitelikte. Yusuf Uteybe, Katar krizinin başlamasından çok önemli bir rol oynayan bir diplomat olarak biliniyor. Uteybe'nin 'yakın dostluk kurduğu' ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı Jared Kuschner aracılığıyla, ABD'nin Katar krizine yönelik tutumunda etki sahibi olduğu iddia ediliyor.

BAE’DEN TÜRKİYE ALEYHİNE LOBİ

AMERİKAN DÜŞÜNCE KURULUŞUNA RÜŞVET VERDİĞİ ORTAYA ÇIKMIŞTI

Sızdırılan elektronik postalar BAE'nin, Ortadoğu'da güç haline gelen Türkiye hakkındaki hazımsızlığını gözler önüne serdi. Aynı zamanda Uteybe'ye ait sızdırılan diğer elektronik postalarda Amerikan düşünce kuruluşlarına rüşvet verdiği ve Malezya'da hortumlanan devlet fonuna ortak olduğu belirtilmişti.

Geçtiğimiz aylarda ise Birleşik Arap Emirlikleri'nin 15 Temmuz hain darbe girişimine finansal destek sağladığı ortaya çıkmıştı.

DAİLY SABAH/RAGIP SOYLU