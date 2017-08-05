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Erdoğan konuşuyor

Giriş Tarihi: 5.8.2017 18:53 Güncelleme Tarihi: 5.8.2017 18:59
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

Cu , 'da toplu açılış töreninde halka hitap ediyor

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Konuşmadan satır başları

İhanet girişimi duyulduğu andan itibaren darbecilerden buraları koruyan lılar Battal Gazi'nin torunu olduğunu bir kez daha kanıtladılar.

16 Nisan halkoylamasında yüzde 70 gibi oy oranıyla evet diyerek anayasa değişikliğini kabul eden Malatyalı kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum. Malatya'nın 2019'a hazır olduğunu görüyorum. Malatya bugüne kadar bizi hiç mahcup etmedi. Biz de inşallah mahcup olmayacağız.

Sizler 16 Nisan'daki duruşunuzla rahmetli Özal'ın büyük hayaline başkanlık sistemine sahip çıkmış oldunuz.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
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