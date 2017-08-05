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: 2 terörist etkisiz hale getirildi

İHA

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Giriş Tarihi: 5.8.2017 11:12 Güncelleme Tarihi: 5.8.2017 11:16
Son dakika: 2 terörist etkisiz hale getirildi

haberi.... ’de, hudut hattındaki üs bölgelerine silahlı saldırı hazırlığında olduğu keşif ve gözetleme vasıtaları ile tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu iki teröristin, icra edilen topçu atışları sonucunda etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nden 4 Ağustos 2017 tarihinde meydana gelen yurt içi olaylara ilişkin yapılan açıklamaya göre, 'de, hudut hattındaki üs bölgelerine silahlı saldırı hazırlığında olduğu keşif ve gözetleme vasıtaları ile tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 2 terörist, icra edilen topçu atışları sonucunda etkisiz hale getirildi.

İKİ EL YAPIMI PATLAYICI TESPİT EDİLDİ

Güvenlik güçlerince icra edilen arazi aramalarında, Hakkari Şemdinli'de bir el yapımı patlayıcı, Van Çaldıran'da bir el yapımı patlayıcı olmak üzere toplam iki el yapımı patlayıcı tespit edilerek imha edildi.

AĞRI'DA PATLAYICI ELE GEÇİRİLDİ

Doğubayazıt'ta, güvenlik güçlerince icra edilen arazi aramasında 42 kg kalsiyum karbonat karışımı yanıcı ve patlayıcı madde ele geçirildi.

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Son dakika: 2 terörist etkisiz hale getirildi
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