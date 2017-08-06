Cumhurbaşkanı Erdoğan: Darbeciler 2 çeşit elbise giyecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Sizler, 16 Nisan'daki duruşunuzla rahmetli Özal'ın 'büyük Türkiye' hayaline, başkanlık sistemi hedefine de sahip çıkmış oldunuz. Cumhurbaşkanlığı seçiminde de aynı oy oranıyla bizi desteklemiş olan Malatya'nın şimdiden 2019'a hazır olduğunu görüyorum." dedi.

Erdoğan, Malatya Büyükşehir Belediye Binası yanında bulunan miting alanında düzenlenen, "Malatya Stadyumu ve Yapımı Tamamlanan Diğer Tesislerin" toplu açılış töreninde vatandaşlara hitap etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan buradaki konuşmasına, "Malatya, 15 Temmuz darbe girişimine karşı en yürekli, en cesur ve en kararlı duruşu gösteren şehirlerimizden biriydi. Bu vesileyle 15 Temmuz gecesi vatanları, ezanları, bayrakları, istiklalleri ve istikballeri uğruna ölümü göze alarak sokakları, meydanları dolduran tüm Malatyalı kardeşlerime buradan bir kez daha teşekkür ediyorum." sözleriyle başladı.

Erdoğan, ihanet girişiminin duyulduğu andan itibaren şehirdeki 2. Ordu Karargahını ve 7. Jet Üssü'nü kuşatarak, buraların darbeciler tarafından kullanılmasını engelleyen Malatyalıların, Battal Gazi'nin torunu olduklarını bir kez daha ispatladıklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Malatya kayısısı tescilli

16 Nisan halk oylamasında yüzde 70 gibi tarihi bir oy oranıyla "evet" diyerek, anayasa değişikliğini kabul eden, böylece yeni yönetim sistemine geçtiğini gösteren Malatyalılara şükranlarını sunan Erdoğan, "Sizler, 16 Nisan'daki duruşunuzla rahmetli Özal'ın 'büyük Türkiye' hayaline, başkanlık sistemi hedefine de sahip çıkmış oldunuz. Cumhurbaşkanlığı seçiminde de aynı oy oranıyla bizi desteklemiş olan Malatya'nın şimdiden 2019'a hazır olduğunu görüyorum fakat 2019'da yüzde 70 Malatya da yetmez." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan tek tip elbise ile ilgili detayları açıkladı

- "STADIN HAKKINI VERECEĞİNE İNANIYORUM"

Cumhurbaşkanlığı döneminde dördüncü defa Malatya'ya gelmenin memnuniyeti içinde olduğunu belirten Erdoğan, 2015 yılı Şubat ayında 239 milyon liralık, 2016 yılı Mayıs ayında 460 milyon liralık ve 2017 yılı Şubat ayında da 1 milyar 162 milyon liralık eser ve hizmetin açılışını yaptıklarını, bugün de çeşitli kamu kuruluşlarına ve belediyelere ait 375 milyon liralık eser ve hizmetin toplu açılış törenini gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Yapılan eserler hakkında bilgi veren Erdoğan, alandakilere, "120 milyon liralık bir yatırım olan 27 bin seyrici kapasiteli stadyumun açılışını yapıyoruz. Size 27 bin kişilik stadı bugün açıyoruz, stat boş kalırsa yandınız, ondan sonra kapıyı da kilitleriz. Dolduracaksınız ve Malatya'yı şanına yakışan yere taşıyacaksınız. Bu stadyum, gerçekten Malatya'ya yakışan bir eser oldu. Malatyasporumuzun oyunuyla, Malatyalıların da koltuklarını doldurmak suretiyle bu stadın hakkını vereceğine inanıyorum. Uzun bir aranın ardından yeniden süper lige çıkan Malatyasporun burada kalıcı olabilmesi için şehrin takımına sahip çıkması, takımın da şehre layık olmak için canla başla mücadele etmesi gerekir." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yapımı tamamlanan eserleri anımsatarak, "Böylece büyükşehir belediyemizin 119 milyon liralık yatırımlarının resmi açılışını yapmış oluyoruz. Toplam Malatyamıza 375 trilyon liralık hizmetin hayırlı olmasını diliyorum." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "15 Temmuz ihanetine ortak olanlar şimdi mahkemelerde hesap veriyor. Yalan üstüne yalan. Hakim diyor ki 'Kim bu?', 'Ben değilim.' diyor. Pantolonun aynı, gömleğin aynı... ama şimdi bunlara tek tip elbiseyi getiriyoruz fakat bu tek tip elbise renk olarak badem var ya badem, badem içinin koyusu bir renk olacak. İki tip olacak. Bir tulum olacak, bir de ceket pantolon olacak. Bunların bir kısmı diyelim ki darbeciler tulum giyecek, diğerleri de yani teröristler ceket pantolon giyecek. Artık bundan sonra istedikleri gibi giyinip gelme yok. Bunlar bu şekilde tüm dünyaya tanıtılacak." dedi.

Erdoğan, Malatya Büyükşehir Belediye Binası yanında bulunan miting alanında düzenlenen toplu açılış töreninde yaptığı konuşmada, bu yıl kayısı hasadının durumunu sordu.

Vatandaşlardan olumlu yanıt alan Erdoğan, Türkiye'nin birçok yerinde kayısıyı marka haline getirenin Malatya olduğunu ifade etti. Erdoğan, "Belki haberi olmayanlar vardır. Buradan müjdeliyorum; Malatya kayısısı 7 Temmuz 2017 tarihinde Avrupa Birliği tarafından coğrafi işaret olarak tescillendi. Bundan sonda dünyanın her yerinde Malatya kayısısı koruma altında. Yapılan tescille birlikte buranın kayısısına Malatya dışında kimse sahip çıkamayacak." diye konuştu.

Tescil işlemlerinin zamanında ve süratli bir şekilde yapılamaması sebebiyle yoğurttan dönere kadar Türkiye'nin pek çok ürününe başka ülkelerin sahip çıktığına dikkati çeken Erdoğan, bu açıdan kayısının tescili konusunda atılan adımı çok önemli gördüğünü dile getirdi.

Erdoğan, Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Malatya'da yakın bir zamanda başlatacağı lisanslı depoculuk uygulamasının önemine işaret ederek, "Lisanslı depoculuk üreticilerimize kuru kayısılarını en ideal şartlarda muhafaza etme imkanı sağlayacak. Böylece kimse güvenli depo bulamadığı için ürününü erkenden ve ucuz elden çıkarmak zorunda kalmayacak. Bu alavere dalaverecilere kayısınızı vermeyin. Lisanslı depoculuğa verilen teşviklerden de Malatyalı kayısı üreticilerimiz faydalanma imkanını elde edecek. Hani herkes altın arar ya Malatya, altını ağaçta kayısı olarak zaten bulmuş durumda. Şimdi bunu en iyi şekilde kullanma, tanıtma, pazarlama, marka değerini güçlendirme zamanıdır." ifadesini kullandı.

- "BÖLÜCÜ ÖRGÜTÜ, SURİYE VE IRAK'TA DA ASLA RAHAT BIRAKMAYACAĞIZ"

Türkiye olarak her yönden yoğun bir saldırı altında bulunulduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Güneyimizde bir terör devleti kurma çabaları sürüyor. Sürekli ismi değiştirilen bir terör örgütü üzerinden ülkemizi kuşatmaya çalışıyorlar. Bölücü örgüt yurt içinde de eskisine göre çok azalmış olmakla birlikte zaman zaman eylemler yapabiliyor. İnşallah çok yakında bu örgütün yurt içindeki faaliyetlerini tamamen çökertmiş olacağız. Bölücü örgütü, Suriye ve Irak'ta da asla rahat bırakmayacağız." diye konuştu.

Erdoğan, bataklık kurutulmadan sivri sineklerden kurtulunamayacağını, şu anda hem Türkiye hem de bölge için en büyük bataklığın Suriye ve Irak'taki kaos ortamı olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "DEAŞ'tan PKK'ya kadar tüm terör örgütleri bu bataklıktan besleniyor. Bölgedeki terörle mücadele faaliyetleri uluslararası güçlerin çekişme arenasına dönmüş durumda. Terör örgütleri bahanesiyle her güç kendi etki alanını mümkün olduğu kadar genişletmenin gayreti içinde." dedi.

- "BUNLAR BU ŞEKİLDE TÜM DÜNYAYA TANITILACAK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu oyunu bozabilecek tek ülkenin Türkiye olduğunu vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bizi saf dışı bırakamayacaklarını gördükleri için başımıza yeni dertler açmaya çalışıyorlar. FETÖ ihanet çetesinin 15 Temmuz darbe girişimini bu gelişmelerden bağımsız görmemek lazım. Bu alçaklar eliyle ülkemize diz çöktürebileceklerini sandılar. Hamdolsun milletimizle birlikte bu girişimi boşa çıkardık.

15 Temmuz ihanetine ortak olanlar şimdi mahkemelerde hesap veriyor. Yalan üstüne yalan. Hakim diyor ki 'Kim bu?', 'Ben değilim.' diyor. Pantolonun aynı, gömleğin aynı... ama şimdi bunlara tek tip elbiseyi getiriyoruz fakat bu tek tip elbise renk olarak badem var ya badem, badem içinin koyusu bir renk olacak. İki tip olacak. Bir tulum olacak, bir de ceket pantolon olacak. Bunların bir kısmı diyelim ki darbeciler tulum giyecek, diğerleri de yani teröristler ceket pantolon giyecek. Artık bundan sonra istedikleri gibi giyinip gelme yok. Bunlar bu şekilde tüm dünyaya tanıtılacak."

- "DURUŞMALARDA SOYTARILIK YAPIYORLAR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, hainlerin en iyi bildikleri şeyi yaptığına, sürekli yalanla, inkarla, takiyyeyle kendilerince bir taktik uyguladıklarına işaret ederek, "Artık mızrak çuvala sığmaz. Bunların ihaneti, ellerine bulaşan kan, yüzlerine bulaşan kara leke açıkça ortadadır. Mahkemeler bu hakikatlere göre kararlarını vereceklerdir." değerlendirmesinde bulundu.

Erdoğan, şunları kaydetti:

"Duruşmalarda soytarılık yapıyorlar. Yaptıkları ihanetin, işledikleri cinayetlerin karşılığı olan cezaları alıp hapishanelerde, tutuklu değil hükümlü olarak gittiklerinde, gerçeğin soğuk yüzüyle tanışacaklar. Gittikleri yerde artık pişmanlık da fayda etmeyecek. Bugün hala onlara el altından moral ve belki de destek verenler yakında emin olun birer birer ortadan kaybolacaklar. İşte o zaman şimdi mahkemelerde şov yapan bu hainler göreceksiniz acı akıbetleriyle baş başa kalacaklar. Üzüntüm odur ki kendileriyle birlikte ailelerinin de mahvına bunlar yol açacaklar. Dört duvar arasında çürürken bütün bunları düşünecek çok zamanları olacak. Darbeyi milletimizin gücüyle engelleyen Türkiye, darbecilerin cezalarını da hukuk devleti sınırları dahilinde verecektir."

- "BU EŞKIYALARA ACIMAYACAĞIZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye olarak bu süreci hata yapmadan tamamlamak mecburiyetindeyiz. Hainlerin tüm hazırlıklarını, iplerini ellerinde tutanlara göre yaptıklarını biliyoruz. Süreci dikkatli bir şekilde yöneterek Allah'ın izniyle onlara bu fırsatı da vermeyeceğiz." şeklinde konuştu.

Ünlü Şair Sadi Şirazi'nin "Kim yol kesen eşkıyaya acırsa, kervanı asıl vuran odur." sözlerini anımsatan Erdoğan, "Bu eşkıyalara acımayacağız. Acıyanlara da izin vermeyeceğiz. Bununla birlikte sabırlı olmak mecburiyetindeyiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Fırat Kalkanı Harekatı ile Suriye'deki terör oluşumu projesinin kalbine soktuğumuz hançeri, yeni hamlelerle genişletmekte kararlıyız. Çok yakında bu konuda yeni ve önemli adımlarımız olacak." dedi.

Erdoğan, Malatya Büyükşehir Belediye binası yanında bulunan miting alanında düzenlenen, "Malatya Stadyumu ve Yapımı Tamamlanan Diğer Tesislerin Toplu Açılış Töreni"nde vatandaşlara hitap etti.

Erzurumlu İbrahim Hakkı'nın "Hak şerleri hayr eyler, zannetme ki gayr eyler, Arif anı seyr eyler, Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler." dizelerini anımsatan Erdoğan, hem terör örgütleri hem de ekonomik tehditlerle yürütülen saldırılara rağmen Türkiye'nin her geçen gün daha da güçlenerek yoluna devam ettiğini söyledi.

Rüzgar enerjisi santralleriyle ilgili bir ihale yapıldığını hatırlatan Erdoğan, "8 dünya ülkesi, bunların 4 tanesi Alman, Türk firmalarıyla ortak ihalelere girdiler. Bu ihalelerin sonunda dünyada bir rekor oldu. Ondan kısa bir süre önce güneş enerjisinde de başarılı bir ihale oldu. Bu, elektrik enerjisi fiyatlarının yakın bir zamanda düşeceğinin sinyalidir." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle konuştu:

"Fırat Kalkanı Harekatı ile Suriye'deki terör oluşumu projesinin kalbine soktuğumuz hançeri, yeni hamlelerle genişletmekte kararlıyız. Çok yakında bu konuda yeni ve önemli adımlarımız olacak. Suriye'deki meselenin bir terör örgütü ile mücadele sınırlarının çok ötesine taştığı artık açıkça ortadadır. Suriye'de etkisiz hale getirilen terörist sayısından 50 kat, 100 kat daha fazla sivil ölüm yaşanıyor olmasını kimse izah edemez. Bu katliama 'dur' demek, insanlığın ortak görevidir. Biz, üzerimize düşenleri yaptık, yapıyoruz, yapacağız. İstiklalimize ve istikbalimize yönelik senaryoları bozmanın bedelini kendi topraklarımızda ödemektense Suriye ve Irak'ta ödemeyi tercih ederiz. Buralarda yaşayan kardeşlerimizin, masumların, mağdurların feryatlarına kulak tıkama hakkına da sahip değiliz."

- "MUHACİRLER VAR, ENSAR VAR, BİZ ENSAR OLMAYA TALİBİZ"

"Türkiye'deki 3 milyon Suriyeliyi tartışanların asıl aynı durumun kendi başımıza gelmesi halinde karşılaşacağımız felaketi hesaplaması lazım." diyen Erdoğan, alanda "Recep Tayyip Erdoğan" adında Suriyeli bir çocuk ile tanıştığını belirterek, "Annesi de orada ve şimdi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı. Dört çocuğundan bir tanesi." dedi.

Erdoğan, "Muhacirler var, ensar var, biz ensar olmaya talibiz. Muhacirlere de gönlümüzü açtık ve onları kucaklayacak kadar bizde gönül zenginliği var. Suriye'de bu süreç böyle devam etmeyecek. FETÖ ihanetini nasıl başarısızlığa uğrattıysak, bu mücadelemizi durdurmak veya rayından çıkartmak için atılabilecek diğer adımları da akamete uğratacak güce ve inanca sahibiz." diye konuştu.

- "HERKES EMİN OLSUN Kİ BİZ BURADA OLACAĞIZ"

Kendilerini dev aynasında görenlerin, yarın nerede, ne durumda olacaklarının bilinemeyeceğini ifade eden Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Herkes emin olsun ki biz burada olacağız. Bunun için ne diyoruz? Tek millet. Türk'üyle, Kürt'üyle, Laz'ıyla, Çerkez'iyle, Gürcü'süyle, Abazası'yla, Romanı'yla, Boşnağı'yla, Arnavutu'yla, 80 milyon tek millet. Şüphe var mı? İki, tek bayrak, işte bayrak. Rengi şehidimizin kanının rengi, hilal bağımsızlığımızın ifadesi, yıldız şehitlerimizin ta kendisi. Tek bayrak, eşi benzeri olamaz. Üç, 'Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır, toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır.' Tek vatan, 780 bin kilometrekareyle tek vatan. Bunu kimse bölemez, bölmeye de gücü yetmez. Bölmeye gayret edenler şimdi nerede? Kimi yurt dışında, kimi cezaevlerinde, kimisi dağlarda. Güvenlik güçlerimiz bunları inlerine kadar kovalıyor mu? Kovalamaya devam edeceğiz. Durmak yok, yola devam. Milletimizin huzurunu kaçıramayacaklar. Bu vatanımızı bölmek isteyenlerin akıbeti bilsinler ki karanlıktır."

Dördüncü başlığı "tek devlet" olarak açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, devlet içinde devlete asla müsamaha göstermeyeceklerini vurguladı.

- "KAİNATIN İMAMIYMIŞ. NE İMAMI YA?"

"Bu devlet Türkiye Cumhuriyeti devletidir." diyen Erdoğan, şöyle konuştu:

"Devletimiz içinde devlet kurmak isteyenleri biliyoruz, işte birisi Pensilvanya'ya gitmiş. Orada. Gelsene, niye gelemiyorsun? Niye oralara sığınıyorsun. Aldın yanına bütün alçakları, onlarla beraber sana 400 dönüm arazi tahsis ettiler, oradan dünyaya hükmetmeye çalışıyorsun. Kainatın imamıymış. Ne imamı ya, ne imamı? Bir kısmını da nereye gönderdiler? Almanya'ya. Bir kısmı da Almanya'da, Avrupa'da. Almanlarla da araları iyi. Bir kısmı Hollanda'da. Bir kısmı Belçika'da. Hepsi birleştiler, bütünleştiler ve şimdi Tayyip Erdoğan'a oralardan meydan okuyorlar. Hepiniz toptan gelin. Bizim Rabbimizden başka hiçbir güce borcumuz yok. Onun için de hiçbir gücün önünde eğilmedik. Sadece rükuda Allah'ın huzurunda eğildik, o kadar. Onun için de tek devlet noktasında zaten hassasiyetimiz bellidir, o da Türkiye Cumhuriyeti devletidir. Onun dışında lafügüzaftır. Onun için kimse bize bir şeyler uydurmaya gayret etmesin. Kusura bakmasınlar."

Son yıllarda yaşanan sıkıntıların ekonomide, büyümede, ihracatta, yatırımda, turizmde, istihdamda olumsuz yansımalarının olduğunu belirten Erdoğan, Türkiye'yi terörle, bölgesel krizlerle alt edemeyenlerin, "acaba ekonomide netice alabilir miyiz?" diyerek ellerini ovuşturduklarını dile getirdi.

- "PEK ÇOK ÜLKEDE OLMAYAN BİR BÜYÜMEYİ GEÇEN YIL SAĞLADIK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hamdolsun ekonomideki sıkıntılı süreci geride bırakmaya başladık. Turizm, ihracat canlanıyor ve yüzde 2,9 gibi pek çok ülkede olmayan bir büyümeyi geçen yıl sağladık." dedi.

Bu yılın ilk çeyreğinde ise yüzde 5 büyüme oranına ulaştıklarını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin gerçek potansiyeline doğru yürüdüğünü vurguladı.

İhracatta da güzel haberler geldiğini bildiren Erdoğan, en son Temmuz ayında yıllık ihracatın yeniden 150 milyar doları aştığını söyledi.

Yılın 7 aylık dönemindeki ihracat artışının da bir önceki yıla göre yüzde 11'e yaklaştığına işaret eden Erdoğan, turizmde de hızlı bir toparlanma sürecine girildiğini kaydetti.

Bu yılın ilk yarısında yüzde 14'ün üzerinde yabancı ziyaretçi artışı sağlandığını bildiren Erdoğan, temmuz ve ağustosta bu oranların çok daha yükseleceğinin görüldüğünü aktardı.

- "İŞSİZLİK ORANI DÜŞÜYOR, ENFLASYONDA TEK HANELİ RAKAMA DÜŞTÜK"

Yatırımların da kimi batılı ülkelerin gayretlerine rağmen hızla arttığını söyleyen Erdoğan, "İşte rüzgar enerjisini söyledim. Uluslararası yatırımcıların ülkemize olan ilgisinde gözle görülür bir artış var. İşsizlik oranı düşüyor, enflasyonda tek haneli rakama düştük. Her alanda verilen teşvikler, adeta bir can suyu gibi ekonomide yeniden çarkların dönmesini sağladı." dedi.

Girişimcilerin, esnafın ve sanayicinin geleceğe güvenle bakmaya başladığına vurgu yapan Erdoğan, 2019'da yapılacak seçimlere kadar Türkiye'nin yeniden eski ritminin de üzerinde bir yükseliş trendine kavuşacağını söyledi.

Erdoğan, şunları kaydetti:

"Hemşehriniz, değerli dostum Erman Bey, Rönesans, İstanbul'da dev bir şehir hastanesi yapıyor. Japonlarla bir kredi anlaşması yaptılar. Yaklaşık 1,5 milyar dolar. Bak şimdi bu hastane 36 ayda bitecek. 2 bin 500 yataklı dev bir şehir hastanesi. Japon işte, hemşehriniz, değerli dostum Erman Bey'e inandı, güvendi, bu krediyi verdi ve Türkiye'ye giriyor. Türkiye bak nereden nereye geliyor. Milletimin her bir ferdine seslenmek istiyorum; ülkenize güvenin, devletinize sahip çıkın, geleceğinize sımsıkı sarılın. Terör örgütlerine kök söktüren, bölgede üzerine oynanan oyunları birer birer bozan Türkiye, 2023 hedeflerine mutlaka ulaşacak, oradan aldığı güçle 2053 ve 2071 vizyonlarını hayata geçirecektir. Biz milletimizle birlikte buna inanıyoruz, inandığımız için güçlüyüz. Rabbim yar ve yardımcımız olsun."

- Notlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindeki heyet, havaalanından şehir merkezine seyir halindeyken bir grup atlı, havaalanı kavşağında Erdoğan'ı karşıladı.

Yazıhan Atlı Cirit ve Binicilik İhtisas Kulübü üyeleri tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sevgi gösterisinde bulunulurken, kulüp üyeleri atlarla bir süre Cumhurbaşkanlığı otobüsüne eskortluk yaptı.

Tören alanına Cumhurbaşkanlığına ait otobüsle gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, protokoldeki yerine oturduktan sonra, ismi "Recep Tayyip" olan küçük bir çocuğu kucağına alarak sevdi. Daha sonra yerinden kalkan Erdoğan, yanına gittiği çocuğun annesiyle bir süre konuştu.

Erdoğan, özel harekat üniforması giyen bir çocukla da sohbet etti.

Toplu açılış töreninde Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, bölge milletvekilleri ile AK Parti teşkilatı üyeleri de hazır bulundu.

Konuşmalar sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malatya Stadyumu'nun açılışını yaptı. Erdoğan, statta bulunan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'a video konferansla bağlandı.

Bakan Bak, stadyumun inşasında emeği geçenlere teşekkürlerini ileterek, Malatyaspor'a yeni sezonda başarılar diledi.

Erdoğan, daha sonra beraberindekilerle, Malatya Stadyumu ve yapımı tamamlanan diğer tesislerin açılış kurdelesini kesti.