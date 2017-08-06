‘Ekonomi çöksün CHP yürüsün’

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı 2'si yabancı uyruklu 8 kişinin tutuklandığı Büyükada soruşturmasında önemli bilgilere ulaştı. ByLock kullandığı gerekçesiyle tutuklanan Uluslararası Af Örgütü Yönetim Kurulu Başkanı Taner Kılıç'ın organize ettiği anlaşılan Büyükada toplantısında ekonomiyi çökertme planlarının yapıldığı ortaya çıktı. Soruşturma kapsamında, şahıslardan elde edilen dijital deliller arasında yer alan bir belgedeki, "CHP
'nin organize ettiği 'Adalet' yürüyüşünün Edirne'ye kadar uzatılması, eylemlerin ilçelere kadar yayılması, Gezi tarzı eylemlerin gerçekleştirilmesi, eylemlerle iktisadi sistemin ve sermayenin çökertilmesi ve buna benzer eylemlerin yaz boyunca çabalanması" yönünde ifadeler dikkati çekti.
EDİRNE'YE YÜRÜSÜN
Toplantıda konuşulan ve dokümanda yer alan ifadeler şöyle: "Kılıçdaroğlu
'nu İstanbul'a geldiğinde Maltepe'de Edirne'ye (HDP Eş genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı ziyaret için) gitmesine zorlayabiliriz. Gezi Parkı'nda da aynı şey vardı. Çok güçlüydü, militandı ama sönümlendi. Şimdi biz kendiliğinden bir direnişin patlak vermesini bekleyemeyiz. CHP yürüyüşe başladı, heyecanlandık. Niye? Kitleler sokağa çıkacak diye. Bireysel katılımla sağlanacak itaatsizlik eylemleriyle gerçek anlamda halk, yurttaş meclislerini kurabiliriz. İş Bankası'nı, Paşabahçe'yi bloke etme, 3 liralık bardak alıp kırıldı diye geri verme gibi eylemler yapabiliriz. Dayanışma, ekonomileri çökertici bir şeydir. Doğrudan üreticileri kullanarak bu iktisadi sistemi, sermayeyi çökertmeye ihtiyacımız var. CHP, HDP, HDK, Halkevleri bize destek veren herkesle görüşüp bir program çıkaralım ve onu uygulayalım. Karşımızda faşist diktatörlük tehlikesi var."
Toplantıda yalnızca, bölünmüş Türkiye haritası değil konuşulanlar da dehşete düşürdü. Sözde aktivistler İş Bankası'nı bloke etmeyi tartışmış.