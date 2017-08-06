‘FETÖ kök salarken Diyanet geç kaldı’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, İstanbul Zeytinburnu Kültür Sanat Merkezi'nde düzenlenen Diyanet İşleri
Başkanlığı Doğu ve Güneydoğu Öğrencileri Yaz Etkinliği kapanış programında konuştu. Konuşmasında FETÖ
'nün dini konulardaki eksiklikleri kullanarak büyüdüğünü ve kök saldığını anlatan Erdoğan Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bu konuda geç kaldığını anlattı. Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları şunlar:
KERPİÇ EVLERDE KALDIM:
Geçtiğimiz 14 yılda eğitim, sağlık, teknoloji, sağlık alanındaki yatırımlar hep sizler içindi. Bugün burada bulunan gençlerimiz Mardin, Şırnak ve Hakkâri'den geldiler. Terör son 35 yıldır vatandaşlarımızın tamamını ama özellikle de bu şehirlerimizdeki insanlarımızın hayatında çok derin yaralar açtı. Sizler dünyada yokken o bölgeleri çok dolaştık. Siyasette 40 yıllık bir geçmişim var. Gençlik Kolları'nda çalıştığım zaman Güneydoğu, Doğu'nun illerini dolaşır, çalışmalar yürütürdüm. Şu anda şehit olduğuna inandığım birçok kardeşimizin kerpiç evlerinde onlarla kaldım.
KÜRT KARDEŞLERİMLE ALAKALARI YOK:
O gezdiğim yerlere hendekler açıldı. "Biz Kürtlerin temsilcisiyiz" dediler. Yalan söylediler, onların Kürt kardeşlerimle alakaları yoktu. 7 Haziran seçimlerinde biraz başarı gördüler ve sokaklara çağırıp 53 kişinin ölümüne neden oldular. Ölenler Kürt kardeşlerimdi. Peki öldüren? Onlar da Kürttü. Hani siz Kürtlerin temsilcisiydiniz? Partimizin üst düzey yönetiminde Kürt kardeşlerim var. Az önce size hitap eden Bekir Bey Kürt'tür. Batmanlı Mehmet Şimşek Bey Kürt'tür. Ayşe Türkmenoğlu'nun soyadına bakmayın, o da Kürttür. Daha önce bakanlık yapmış Mehdi Eker de Kürt'tür. Rabbim bizi birbirimizle iyi tanışalım, anlaşalım diye yarattı. Üstünlük ittika iledir. Kim Allah'a daha yakınsa üstün olan odur.
CAMİDEN TERÖRİST ÇIKMAZ:
Terör örgütü hayallerinizi çalarak, hayatlarınızı karartarak en büyük kötülüğü yavrularımıza yaptı. Önce öğretmenleri, okulları hedef almasının sebebi budur. Kısa bir süre önce öldürülen Şenay, Yalçın ve Necmettin öğretmenimizi rahmetle yadediyorum. Aynı şekilde örgüt din görevlilerine saldırılar yapmıştır. Hakkâri bunları yaşadı. Örgütün amacı çocuklarımızı okuldan ve camiden kopararak, sapkın ideolojilerinin kulu kölesi, robotu yapmak amaçları açıktır. Çünkü biliyorlar ki, camiden, mihraptan, vaaz kürsüsünden terör ve terörist çıkmaz.
FETÖ ZAAFLARI KULLANDI:
İmam hatip alerjisi de budur. Sırf bunun için eğitim sistemimiz defalarca altüst edilmiştir. Bunu söylerken düz, Anadolu, Fen liselerine bir sözümüz yok. Onların mezunlarına da şiddetle ihtiyacımız var. Kaliteyi oralarda da arayacağız. FETÖ bu zaafı kullanarak kök salmış ülkemizin başına bela olmuştur. Diyanet İşleri'nin bu konuda ciddi eksiği olduğunu söylemek isterim. Biz 'mele' müessesesini niye kurduk? Bunun için kurduk. Boş bırakılan her alanı birileri gelip dolduruyor. Bizim büyük hedeflerimiz, büyük hayallerimiz var. Öyleyse bunlara uygun bir gayret ortaya koymalı, bunlara uygun nesiller yetiştirmeliyiz.
Mısır'da darbecilerin öldürdüğü Esma el Biltaci'nin babasının, Esma'ya yazdığı mektubun okunduğu sırada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gözyaşlarını tutamadı.
HANIMLARIMIZ DAHA AKTİF OLMALI
"Hanımlarımız
Diyanet içinde daha aktif olmalı. Bu konuda da adım atılacağına inanıyorum. Bu atılacak adımlarla Türkiye yeni bir sıçrama dönemine girecek. Millet olarak, coğrafyamızdaki bin yıllık varlığımızı, gücümüzü varlığımızdan, imanımıza borçluyuz. Bunun için milletimizi kimi zaman etnik, mezhebi, ideolojik fitnelerle bölmeye, parçalamaya çalışıyorlar. Şu anda Suriye'yi, Irak'ı görüyorsunuz. Benzer şeyleri bizde de yapmaya çalışıyorlar. PKK hangi amaçla sahaya sürülmüşse, FETÖ de aynı amaçla kullanılmıştır. En büyük hata PKK'yı Kürt kardeşlerimizle, DEAŞ'ı İslam'la, FETÖ'yü Allah rızası için çalışanlarla yanyana getirmekle yapıldı."
YENİ NESİLDEN UMUTLUYUM
"Çanakkale'de bütün dünya birleşti, Anadolu'ya sahip çıkmak istediler ama geri döndüler. 15 Temmuz'da ecdadınızın mirasını tüm dünyaya gösterecek duruş işte sizin duruşunuzdur. F-16'lar bu milletin üzerinden uçtu. Ama milletim kaçmadı. Tam aksine üzerine üzerine gitti. 250 şehit verdik. Hepsi şehadete yürüdü. O gece 2 bin 193 gazi verdik. Birçoğunun şu anda mermi çekirdekleri vücudunun değişik yerlerinde, ama şerefle onu taşıyorlar. 18 Mart 1915'i yaşamadınız. Ama 15 Temmuz'u yaşadık. Sizler anneler, babalar olarak evlatlarınızı bu şuurla yetiştireceğinize inanıyorum. Kimilerinin yeni nesil konusunda ümitsizliğini dile getirdiğini görüyorum. Ben ise tam tersine yeni nesilden; yani sizlerden ümitliyim. Tarih, kültür, medeniyetini bilen bir neslin geldiğine inanıyorum."
CAMİLERDE YALNIZCA NAMAZ KILINMAMALI
"Camilerimizin
içinde bir hayat, bir ruh olmalı. Sadece 5 vakit namaz, ondan sonra kapıyı kapa çekil git. Böyle cami olamaz. İbadetin dışında camilerimiz sürekli hareket halinde olmalı. Burada Diyanet İşleri Başkanlığımıza, müftülerimize büyük görev düşüyor. Hocalarımız namaz vakitlerinin dışında 7'den 70'e halkımızı alacak, camilerimizde eğitecek, öğretecek. Çünkü mahalleli mahallesinin imamına güvenir. Kapısını ona açar, acaba bu güven devam ediyor mu? Eğer devam etmiyorsa bunda da bir sıkıntı var. Acaba bu güveni niye kaybettik? Bu güveni tesis etmek için neler yapmak lazım, bunun adımlarını atmak lazım."