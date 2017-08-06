Melih Gökçek’ten olay yaratacak açıklamalar

CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasının ardından Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu Ankara'dan İstanbul'a Adalet Yürüyüşü adı altında bir yürüyüş başlatmış ve kamuoyunda çok konuşulmuştu.

Tüm bu yaşananlar hakkında Melih Gökçek, Twitter hesabından gündem yaratacak iddialarda bulundu.

İşte Gökçek'in yazdığı iddialar;

"KILIÇDAROĞLU MİT TIRLARI BELGELERİNİ GÖRDÜĞÜNÜ SÖYLEMİŞTİ"

"ne demiştim... Kılıçdaroğlu adalet (!) yürüyüşünü kendi tutuklanmasından korktuğu için yaptı. Şimdi bomba açıklamalarımı dinleyin. İnanın bu duyduklarım hepsi CHP kaynaklıdır... İçinde zerre uydurma bilgi varsa namerdim... Şimdi koltuğunuza yaslanıp twitlerimi okuyun. Biliyorsunuz Kılıçdaroğlu MİT tırları konusunda Enis Berberoğlu'na verilen belgeleri daha önceden gördüğünü birkaç yerde itiraf etmişti.

"KILIÇDAROĞLU TUTUKLANMAKTAN ÇEKİNDİĞİ İÇİN YÜRÜDÜ"

Enis Berberoğlu'nun; "Bana bu belgeleri Cumhuriyet Gazetesine götürmem için Kılıçdaroğlu verdi" demesi Kılıçdaroğlu'nun tutuklanması ve Enis Berberoğlu'nun dışarı çıkması için kafi. Nitekim Kılıçdaroğlu Enis'in kendisini ele vermesinden çekindiği için yürüyüş yaptı. Ancak bu yürüyüş Enis'i tatmin etmedi...

"SÖYLEYİN KILIÇDAROĞLU BENİ ÇIKARTTIRSIN"

Enis şu anda kendini ziyaret eden her CHP'li ile kılıçdaroğlu'na haber gönderiyor. Enis'in içerden gönderdiği haber şöyle; "Söyleyin KK'ya beni derhal içerden çıkarttırsın. Benim 25 yıl içeride çürümeye niyetim yok. Size bir ay süre. Çıkartmazsanız konuşurum ve bana belgeleri kimin verdiğini açıklarım. Ömür boyu İÇERDE yatamam,gidin KK'ya söyleyin"

"KILIÇDAROĞLU KENDİNİ KURTARMAK İÇİN YÜRÜDÜ"

ARKADAŞLARI ENİS'E; "AYIP ediyorsun, KK senin için yürüdü" DEYİNCE ENİS DEVAM EDİYOR; "O kendini kurtarmak İÇİN yürüdü.Beni içerden çıkartacaksınız o kadar.Nereye gidiyorsanız gidin beni içerden çıkartın.Bak diyorum, size bir ay süre,aksi taktirde konuşurum."

"KILIÇDAROĞLU'NUN GECE UYKULARI KAÇIYOR"

Bu anlattıklarıma inanmayanlar söylediklerimin doğruluğunu test etmek için Enis'i hapishanede ziyaret eden CHP MV T.Ö.'a sorabilirler. Bunun üzerine KK bütün CHP MV'ni ve bürokratlarını seferber etti... Emekli hakimler çağrıldı, bir taraftan Yargıtay'da Enis için yoğun çaba sarfedilecek, öte taraftan anayasa mahkemesine müracaat edilip, Can Dündar gibi karar kesinleşinceye kadar serbest kalması temin edilecek. Anayasa mahkemesine müracaat edildi, hukukçuları çalışıyor. KK'yı hapishane korkusu sardı... Hatırlarsanız ben KK'nın adalet (!) yürüşünün adı; "ateş paçayı sardı yürüyüşü" olmalı demiştim. İnan olsun arkadaşım bir CHP'linin söylediği şudur; "KK'da moral sıfır. geceleri uykuları kaçıyor. Enis için herkesi seferber etti."

"ENİS İTİRAF DİLEKÇENİ VER"

Bugün haber internet sitelerine düştü. Alman medyasına Türkiye'yi şikayet eden KK; "beni tutuklayabilirler" dedi. Ben Enis'i gazetecilik yıllarından tanırım. Hürriyet'de bana haksızlıklar yapıldığında devreye girerdi. Kibar insandı. O nedenle burdan Enis Berberoğlu'na tavsiyem olacak... Dostları Enis'e mutlaka iletsinler. Enis KK'nın seni kurtarmasını beklemen boşuna gayret yarın yargıtay kararını verdikten sonra,itirafın itibar görmeyebilir. Bence anayasa mahkemesinden red kararı çıkar çıkmaz dilekçeni ver kullanıldığını biliyorsan, çoluk çocuğun var,neden boş yere yatacaksın. Sen melih'in tavsiyesini yabana atma...

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