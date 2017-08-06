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açıklandı! 5 Ağustos sayısal loto sonuçları -SORGULA-

Giriş Tarihi: 6.8.2017 10:59
Milli piyango sayısal loto sonuçları açıklandı! 5 Ağustos sayısal loto sonuçları -SORGULA-

İdaresince düzenlenen Sayısal Loto'nun bin 82'inci hafta çekilişi yapıldı. Çekiliş sonucu bu haftanın kazandıran numaraları, 23, 32, 44, 45, 47 ve 48 oldu. Çekiliş sonuçları itibarıyla 6 bilen çıkmayınca 1 milyon 643 bin 575 lira 12 kuruş ikramiye devretti. Sayısal Loto çekiliş sonuçları hakkında tüm detaylar ve Sayısal Loto çekiliş sorgulama sayfası haberimizde...

İdaresince düzenlenen Sayısal Loto'nun bin 82'inci hafta çekilişi yapıldı. Çekiliş sonucu bu haftanın kazandıran numaraları, 23, 32, 44, 45, 47 ve 48 oldu. Çekiliş sonuçları itibarıyla 6 bilen çıkmayınca 1 milyon 643 bin 575 lira 12 kuruş ikramiye devretti. İşte Sayısal Loto çekiliş sonuçları hakkında tüm detaylar!

Sayısal Loto'nun bu haftaki çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 1 milyon 643 bin 575 lira 12 kuruş ikramiye devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte 5 bilen 105 kişi 6 bin 591 lira 70'er kuruş, 4 bilen 6 bin 829 kişi 76 lira 60'ar kuruş, 3 bilen 123 bin 226 kişi 11 lira 90'ar kuruş ikramiye kazandı.

Çekilişte toplam 2 milyon 681 bin 619 lira 30 kuruş ikramiye dağıtıldı, 1 milyon 643 bin 575 lira 12 kuruş ikramiye devretti.

Hasılattan kamuya KDV olarak 1 milyon 720 bin 238 lira 42 kuruş, şans oyunları vergisi olarak da 961 bin 154 lira 31 kuruş aktarılacak.

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Milli piyango sayısal loto sonuçları açıklandı! 5 Ağustos sayısal loto sonuçları -SORGULA-
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