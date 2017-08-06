Milli piyango sayısal loto sonuçları açıklandı! 5 Ağustos sayısal loto sonuçları -SORGULA

Milli Piyango İdaresince düzenlenen Sayısal Loto'nun bin 82'inci hafta çekilişi yapıldı. Çekiliş sonucu bu haftanın kazandıran numaraları, 23, 32, 44, 45, 47 ve 48 oldu. Çekiliş sonuçları itibarıyla 6 bilen çıkmayınca 1 milyon 643 bin 575 lira 12 kuruş ikramiye devretti. İşte Sayısal Loto çekiliş sonuçları hakkında tüm detaylar!

Sayısal Loto'nun bu haftaki çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 1 milyon 643 bin 575 lira 12 kuruş ikramiye devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte 5 bilen 105 kişi 6 bin 591 lira 70'er kuruş, 4 bilen 6 bin 829 kişi 76 lira 60'ar kuruş, 3 bilen 123 bin 226 kişi 11 lira 90'ar kuruş ikramiye kazandı.

Çekilişte toplam 2 milyon 681 bin 619 lira 30 kuruş ikramiye dağıtıldı, 1 milyon 643 bin 575 lira 12 kuruş ikramiye devretti.

Hasılattan kamuya KDV olarak 1 milyon 720 bin 238 lira 42 kuruş, şans oyunları vergisi olarak da 961 bin 154 lira 31 kuruş aktarılacak.