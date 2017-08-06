Sözcü Gazetesi'nden büyük skandal!

Milletin inandığı tüm değerlerin karşısında yayın yaparak toplumda nefret tohumları eken Sözcü Gazetesi bugün kime hizmet ettiğini açıkladı.

FETÖ soruşturması kapsamında da hakkında soruşturma açılan gazetenin patronu da FETÖ'cülerin en yoğun olarak kaçtığı İngiltere'de.

Bugün Rahmi Turan isimli şahsın köşe yazısının sonunda yayınladığı karikatür Türk vatandaşlarına ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ederken Türkiye'yi işgal etmek isteyen güçleri de yücelterek hangi güçlerin emrinde olduğunu kanıtladı.