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'nden büyük skandal!

Giriş Tarihi: 6.8.2017 16:55 Güncelleme Tarihi: 6.8.2017 16:58
Sözcü Gazetesi'nden büyük skandal!

'ye olan desteğini yeniledi! Her fırsatta dini değerler ve milletin değerleriyle dalga geçip, aşağılayan Sözcü yeni bir skandala imza attı. Bugün Rahmi Turan isimli şahsın köşe yazısının sonunda yayınladığı karikatür Türk vatandaşlarına ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ederken Türkiye'yi işgal etmek isteyen güçleri de yücelterek hangi güçlerin emrinde olduğunu kanıtladı.

Milletin inandığı tüm değerlerin karşısında yayın yaparak toplumda nefret tohumları eken bugün kime hizmet ettiğini açıkladı.

soruşturması kapsamında da hakkında soruşturma açılan gazetenin patronu da FETÖ'cülerin en yoğun olarak kaçtığı İngiltere'de.

Bugün Rahmi Turan isimli şahsın köşe yazısının sonunda yayınladığı karikatür Türk vatandaşlarına ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ederken Türkiye'yi işgal etmek isteyen güçleri de yücelterek hangi güçlerin emrinde olduğunu kanıtladı.

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Sözcü Gazetesi'nden büyük skandal!
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