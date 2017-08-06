“Türkiye Cumhuriyeti 1923’te kuruldu”

Başbakan Binali Yıldırım
dün Sivas'ta düzenlenen toplu açılış ve temel atma törenine katıldı. Vatandaşlara "Size milletin adamının, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını getirdim" diye seslenen Yıldırım, konuşmasında özetle şu mesajları verdi:
Sivas'a 80 yılda yapılan bölünmüş yol miktarı ne kadar biliyor musunuz? Sadece 24 kilometre. Peki AK Parti iktidarında, bizim hükümetlerimiz döneminde ne yapıldı dersiniz? Bunun üzerine 729 kilometre yol yapıldı. 24 kilometre nere, 729 kilometre nere? İşte AK Parti iktidarının farkı bu. Laf üstüne laf koyan değil, taş üstüne taş koyan iktidarız.
Dedik ki: 'Eski stadyumun yerini binalarla doldurmayacağız, Sivas'a yeşil bir şehir parkı yapacağız." Sözümüzü tuttuk mu? Sivasımız, üniversiteye bir fakülte sözü verdik, iki fakülte kurulma kararı verdik. Hayırlı, uğurlu olsun. 'İkinci bir üniversite yapacağız' demiştik. Sizin milletvekiliniz, sizin evladınız, İsmet Yılmaz, Milli Eğitim Bakanımız, bu konuda çalışmaları başlattı. Meclis'in ilgili komisyonuna bu konuyu getirdi. Bununla ilgili inşallah önümüzdeki dönemde ikinci üniversiteyi de Sivas'a kuruyoruz.
MİLLETİMİZ DERS VERDİ
Bugünlerde 'yeni bir devlet kuruluyor' lafları yapılıyor. Hadi oradan. Türkiye Cumhuriyeti
'ni kuran irade, 15 Temmuz'da bu devleti yıkmaya çalışanlara gereken dersi verdi. Darbecilere darbeyi vurdu. Ezanlar dinmedi, bayrak, ay yıldızlı bayrağımız inmedi. Başbakan Yıldırım, toplu açılış ve temel atma töreni öncesi de Sivas Valiliği'ni ziyaret etti. Bu sırada da "Yeni bir devlet kuruluyor" tartışmalarının hatırlatılması üzerine Yıldırım, şunları kaydetti: "Şaka mı yapıyorsunuz? Türkiye Cumhuriyeti devleti 29 Ekim 1923'te kuruldu. O da Osmanlı devletinin devamı olarak kuruldu. 16 Türk devleti var. Bu Türk devletlerinin hepsi, birbirinin devamıdır. Türkiye Cumhuriyeti de geçtiğimiz 94 yıl içinde gelişti, büyüdü ve bugün Allah'a şükür bölgesinde ve dünyada hatırı sayılan bir ülke haline geldi. Onun için kimin ne söylediğinin önemi yok. Bazı televizyon programcılarının, yorumcularının söylediği laflar bizim partimizi bağlamaz."