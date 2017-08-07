Sen kimin adamısın?

CHP
lideri Kemal Kılıçdaroğlu
'nun Alman Focus dergisine Türkiye'yi şikayet edip, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'a ilişkin yaptığı küstah açıklamalara sert tepki geldi.
Yazılı açıklama yapan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu
, Kılıçdaroğlu'nun "2019'da demokrasiden yana olan bütün güçleri bir araya getireceğiz ve Erdoğan'ı iktidardan indireceğiz. AB'nin demokrasimizi güçlendirebilecek ve Avrupa standartlarının uygulanmasına yardımcı olacak her türlü katkısı önemlidir" sözlerini hatırlatarak, şunları kaydetti:
"Bu talihsiz açıklama, bize ülkemizin ve milletimizin içten ve dıştan nasıl bir sarmalla karşı karşıya olduğunu anlatmaya yeterlidir. Terör örgütleri ve arkasındaki yedi düvel ile sınır içi ve dışında mücadele ediliyor ve şehitler veriliyorken, ülkede yerli ve milli yapıcı yol gösterici sorumlu pozitif bir muhalefetin yokluğu üzerinde milletçe kara kara düşünmemizi gerektiren önemli bir problemdir."
2019 DAVETİ
"2019 için Kandil'e, Pensilvanya'ya, DHKP-C gibi terör örgütlerine her türlü desteği, korumayı, kollamayı sağlayanlara teminat veren gafil ve bedhahlara inat 2019 için bütün yerli ve milli güçleri, milletin yüzde 52 oyu ile seçilerek gelmiş, Abdülhamid Han'ın cumhuriyet tarihindeki versiyonu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la beraber olmaya, 'önce vatan, millet, bayrak, devlet' demeye davet ediyorum."
Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ da Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları için şunları söyledi: "Kimse giydiği kıyafetten dolayı bu ülkede tutuklanmıyor.
Kimse hakkında giydiği şorttan dolayı adli soruşturma yapılmıyor. Ama terör örgütlerinin propagandasını yaparsanız, o zaman suçtur. Türkiye'de mücadelenin yolu Hans'ın desteğini almaktan geçmiyor. 2019'da, sonrasında da devletini, milletini, insanını başkalarına şikayet edenlere bu millet, bu devleti yönetme yetkisini asla vermez, vermesi de mümkün değildir."
"KİMİN SÖZCÜSÜSÜN?"
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal
da Kılıçdaroğlu'nun verdiği röportajı eleştirdi. Ünal, Türkiye'yi Almanya nezdinde Avrupa'ya şikâyet eden Kılıçdaroğlu'na şöyle seslendi: "Siz rahat olun ey Avrupa, Recep Tayyip Erdoğan'ı devireceğiz' diyor. Peki sen kimin sözcüsüsün? Mesele Avrupa'yı arkana alıp, Anadolu'ya meydan okumak değildir. Mesele Anadolu'yu arkana alıp, Avrupa'ya meydan okumaktır. İşte Erdoğan bunu yapıyor. Yiğitlik budur."
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, röportajda Türkiye'yi şikayet edip, "Yakında bütün güçlerle Erdoğan'ı düşüreceğiz" ifadelerine yer vermişti.