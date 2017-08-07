Son dakika: Tunceli'de çatışma çıktı! 2'si kadın 3 terörist...

Güvenlik birimlerinin verdiği bilgiye göre, dün gece Pülümür İlçesi Kızılmescit bölgesinde pusu faaliyeti yürüten Jandarma Özel Harekat Timleri, kalabalık bir grup PKK'lının arazide haraket halinde olduğunu tespit etti. Ormanlık alan içinde haraket halinde olan grubun önü, JÖH Timleri tarafından kesilerek teslim olun çağrısı yapıldı. PKK'lı grup, teslim olun çağrısına ateşle karşılık verince çatışma çıktı.

ÇATIŞMA SABAHA KADAR SÜRDÜ

Çatışma aralıklarla sabaha kadar şiddetli şekilde devam ederken, bölgeye Tunceli İl Jandarma Komutanlığı'ndan bir başka JÖH Timi helikopter ile indirildi. PKK'lıların sarp araziye sahip bölgelere kaçmaması için bölgeye indirilen JÖH Timleri, PKK'lıların kaçış güzergahını tutarken, 2 Kobra tipi helikopter de bölgeyi yoğun ateş altına aldı.

2'Sİ KADIN 3 TERÖRİST ÖLÜ ELE GEÇİRİLDİ

Sabaha doğru Kızılmescit Bölgesi Karagöl Deresi Mevkii'nde sıkıştırılan PKK'lı grup ile çok yakın mesafede yaşanan sıcak temasta, 2'si kadın 3 PKK'lı, bir M16 silah ve üç kaleşinkof ile birlikte ölü olarak ele geçirildi. Ölü ele geçirilen PKK'lılardan birinin, örgütün sözde Dersim eyaleti doğu cephesi Bağır grubu sorumlusu olduğu tespit edildi. Kimlik tespit çalışmalarının halen devam ettiği, kimlik bilgileriyle ilgili gün içinde açıklama yapılacağı öğrenildi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA GELDİ

Tunceli Valisi Tuncay Sonel, DHA'ya yaptığı açıklamada, gece başlayan ve sabah erken saatlere kadar devam eden çatışmalarda, biri sözde üst düzey sorumlu 3 PKK'lının öldürüldüğünü, kimlik tespit çalışmasının tamamlanması sonrası tekrar açıklama yapılacağını belirtti. Vali Tuncay Sonel, bölgede operasyonun halan devam ettiğini de sözlerine ekledi.

PKK BU SİLAHLARLA SUİKAST YAPACAKTI