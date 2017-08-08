'Bir Fikrin mi Var' programının yapımcısından 'organik hoşaf' açıklaması

TRT'de düzenlenen "Bir Fikrim mi Var" isimli yarışmada finale gitmeye hak kazanan proje organik hoşaf oldu. "Organik hoşaf" projesinin finale kalması sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

YAPIMCI ŞİRKETTEN AÇIKLAMA

"Bir fikrim mi var" yarışmasının yapımcı şirketi yaşanan tartışmalarla ilgili sosyal medyadan bir açıklamada bulundu.

Yapımcı şirketin açıklaması şöyle:

Tam 10 yıldır ekranlarda olan bilim değil girişimcilik yarışması "Bir fikrin mi var"ın kazananı hız ayarlı yol kasisi projesiyle Adnan ve Uğur Kal kardeşlerdir. Gıda mühendisi olan Kübra Ağca ise Hoşaf üretim projesiyle finale hoşafı bulduğunu iddia ederek değil, pastörize etmeden raf ömrünü uzatma ve lojistik gibi sorulara araştırma geliştirme yaparak aynı ayran gibi hızlı tüketim ürünü olarak satışa çıkma fikriyle yükselmiş - sonra da elenmiştir."