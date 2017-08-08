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'' programının yapımcısından '' açıklaması

Giriş Tarihi: 8.8.2017 12:46 Güncelleme Tarihi: 8.8.2017 12:47
'Bir Fikrin mi Var' programının yapımcısından 'organik hoşaf' açıklaması

Haber'de "" isimli da 3 proje arasından "" projesi finale gitmeye hak kazandı. Finalde yarışmayı "hız ayarlı yol kasisi" projesiyle Adnan ve Uğur Kal kardeşler kazanmasına rağmen da en çok konuşulan proje, 'Organik Hoşaf' oldu.

'de düzenlenen "Bir Fikrim mi Var" isimli da finale gitmeye hak kazanan proje oldu. "Organik hoşaf" projesinin finale kalması da büyük yankı uyandırdı.

YAPIMCI ŞİRKETTEN AÇIKLAMA

"Bir fikrim mi var" yarışmasının yapımcı şirketi yaşanan tartışmalarla ilgili sosyal medyadan bir açıklamada bulundu.

Yapımcı şirketin açıklaması şöyle:

Tam 10 yıldır ekranlarda olan bilim değil girişimcilik yarışması ""ın kazananı hız ayarlı yol kasisi projesiyle Adnan ve Uğur Kal kardeşlerdir. Gıda mühendisi olan Kübra Ağca ise Hoşaf üretim projesiyle finale hoşafı bulduğunu iddia ederek değil, pastörize etmeden raf ömrünü uzatma ve lojistik gibi sorulara araştırma geliştirme yaparak aynı ayran gibi hızlı tüketim ürünü olarak satışa çıkma fikriyle yükselmiş - sonra da elenmiştir."

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'Bir Fikrin mi Var' programının yapımcısından 'organik hoşaf' açıklaması
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