'Hero' tişörtü giydi, kafede gözaltı...

Adana'nın Seyhan ilçesi Toros Caddesi üzerindeki bir kafede, "Hero" (kahraman) yazılı tişört giyen bir şahsın olduğu ihbarını alan polis ekipleri olay yerine geldi.

Saat 23.30 sularında yaşanan olayda polislerce ekip otosuna bindirilen kişi, üzerindeki tişörtte ne yazdığını bilmediğini söyledi.

Sorgulanmak üzere Yarbaşı Polis Merkezi'ne götürülen kişinin adı ve yaşı açıklanmadı.

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik suikast girişimi ve 2 polisin şehit edildiği saldırıya ilişkin duruşmaya, sanıklardan Gökhan Güçlü, üzerinde İngilizce "hero" yazan ve "kahraman" anlamına gelen tişörtle girmişti. Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünce, yaşanan tartışma üzerine cumhuriyet başsavcılıklarına, FETÖ üyesi tutukluların davaları etkilemeye yönelik mesajlar içeren kıyafetlerinin toplatılmasıyla ilgili genelge gönderilmişti.