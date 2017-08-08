Nusaybin’de jandarma karakoluna saldırı!

Nusaybin İlçesi'nde Bagok Dağı girişinde bulunan Gürün Jandarma Karakoluna bir grup PKK'lı terörist tarafından saat 19.30 sıralarında uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlendi.

Karakolda bulunan askerlerin de karşılık vermesi üzerine PKK'lı teröristler dağlık alana kaçtı. Teröristlerin açtığı ilk ateşte bir uzman çavuş yaralandı.

Yaralı uzman çavuş, olay yerine gelen 112 acil servis ambulansı ile Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralı askerin durumunun iyi olduğu öğrenildi.



Bu arada bölgeye takviye birlikler gönderilirken, dağlık alana kaçan PKK'lı teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için başlatılan operasyon devam ediyor.