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Giriş Tarihi: 8.8.2017 22:36 Güncelleme Tarihi: 8.8.2017 22:39
Nusaybin’de jandarma karakoluna saldırı!

'in İlçesi'ne bağlı Gürün 'na akşam saatlerinde 'lı teröristler tarafından uzun namlulu silahlarla düzenlendi. Saldırıda açılan ilk ateşle birlikte 1 asker yaralandı.

İlçesi'nde Bagok Dağı girişinde bulunan Gürün na bir grup 'lı terörist tarafından saat 19.30 sıralarında uzun namlulu silahlarla düzenlendi.

Karakolda bulunan askerlerin de karşılık vermesi üzerine PKK'lı teröristler dağlık alana kaçtı. Teröristlerin açtığı ilk ateşte bir uzman çavuş yaralandı.

Yaralı uzman çavuş, olay yerine gelen 112 acil servis ambulansı ile Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralı askerin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Bu arada bölgeye takviye birlikler gönderilirken, dağlık alana kaçan PKK'lı teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için başlatılan operasyon devam ediyor.

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Nusaybin’de jandarma karakoluna saldırı!
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