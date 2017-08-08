SABAH’ın ortaya çıkardığı skandala büyük tepki!

Kılıçdaroğlu'na tepkiler büyüyor

Kelkitlioğlu, anamuhalefet lideri Kılıçdaroğlu'nun Alman dergisine verdiği röportajda, Türkiye'nin güvenli olmadığını, tişört giyenlerin bile tutuklandığını, bu yüzden tatile gelmemeleri gerektiğini söylediğine dikkat çekerek, şunları yazdı:

"Yarım ağız bu röportajı tekzip eden CHP'den, 3 gündür yapılan eleştirilerle ilgili tık yok! Susuyorlar, çünkü Alman dergisinin elinde Kılıçdaroğlu'nun ses kaydı var. Bu kayıt yayımlanırsa CHP lideri millet içine çıkamaz, kimsenin yüzüne bakamaz.

Peki, Merkel'in bile dile getiremediğini söyleyerek ülkesine ihanet eden Kılıçdaroğlu'nun, bugün vatana ihanet ve casusluktan yargılanan firari Can Dündar'dan ne farkı var? Tek fark, Dündar kaçtığı Almanya'dan kin kusuyor, Kılıçdaroğlu CHP Genel Merkezi'nden.

Şunu çok merak ediyorum!

Almanya'nın eski cumhurbaşkanı, bir Türk şirketine danışmanlık yaparken, her fırsat bulduğunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedefe koyan Bild gazetesinin eski genel yayın yönetmeni Bodrum'da tatil yaparken, "Türkiye'ye gelin" çağrısında bulunurken, Alman firmaları Türkiye'deki yatırımların içinde bulunmak için can atarken Kılıçdaroğlu ne yapmaya çalışıyor?

Bunun yorumunu size bırakıyorum, ancak Kılıçdaroğlu'na bir önerim olacak!

KURGUSAL FETÖ'CÜ

FETÖ militanları duruşmalarda ne söylüyor?

'Görmedim', 'bilmiyorum', 'arsa bakmaya gittim', 'okul tanıttım', 'belgesel çekiyordum', 'böyle darbe mi olur'...

Kılıçdaroğlu 15 Temmuz için ne diyor?

'Kontrollü darbe.'

FETÖ projesi Karşı gazetesinin eski genel yayın yönetmeni, FETÖ beslemesi CHP Milletvekili Eren Erdem, 15 Temmuz'u nasıl tanımlıyor:

'Güya sözümona darbe yapıldı. Kurgusal bir senaryo.'

Tek fark, FETÖ militanları yargılanıyor, Eren Erdem gibi beslemeler elini kolunu sallayarak dolaşıyor.

Bilmem anlatabildim mi?