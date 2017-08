‘Siyaset baronları AK Parti’de olamaz’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tatil için gittiği memleketi Rize'de AK Parti İl Danışma Meclisi toplantısında konuştu. Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları şöyle:



BAŞARI ÇITASI: Halk oylamasıyla geçtiğimiz yeni sistemde çıta yükseldi. 2002 Kasım'ındaki seçimleri yüzde 34'lük oyla iktidara gelmiştik. Yeni sistemde başarı çıtası yüzde 50 artı 1 oldu. Başarı çıtasını yükseltmeye hiçbir mecburiyetimiz yoktu. Biz ülkemiz için doğru olanı yaptık.



Erdoğan: Ben temel atmaya değil açılışlara geleceğim demiştim



PSİKOLOJİK BARİYER: Seçimler için önümüze psikolojik bariyer çıkartılabilir. Yüzde 50'nin üzerinde oy almanın ne kadar zor olduğunu gördük. Bu tablo AK Parti olarak 2019'a çok sıkı şekilde hazırlanmamız gerektiğini işaret ediyor. Teşkilatlarımızda metal yorgunluğu emareleri gördüğümü çeşitli defalar dile getirdim. Kapsamlı değişim yapmak durumundayız.







GÖNÜL KAZANMAK: Koltuklara getireceğimiz arkadaşların isimleri değil o isimlerin acaba halkla iletişimi nasıl, aslolan bu. İstediğimiz kadar yollar yapalım, havalimanları yapalım, enerjide rekor üstene rekorlar kıralım ki kırıyoruz. Bunların hepsi gerekli, ama yeterli olan gönülleri kazanmak. Ben teşkilatımın siz değerli elemanlarını gönül erleri, akıncıları olarak görüyorum.



TEVAZU EHLİ OLACAKSINIZ: "Ben belediye başkanıyım", " Ben bakanım" havasından geçilmiyorsa yandık. Ya mütevazı ol mütevazı. Tevazu ehli olacağız. Tevazu ehli olarak halkımızla kucaklaşacağız, bütünleşeceğiz.

Motivasyonu, gücü, heyecanını kalmamış, bencillik batağında çırpınan defolu kişilerle mücadeleyi yürütemeyiz. AK Parti'de görev alacak kişilerin, şu bakanın, bu milletvekilinin, filanca grubun, falanca yapının adamı değil, davanın ve milletin adamı olması şart. Türkiye'nin adeta yeni bir Kurutuluş Savaşı verdiği dönemdeyiz. Hiç bir atalete, gaflete, ihanete tahammül edemeyiz.Davası olmayan ve bulunduğu yerde milletimizin tamamını kucaklayamayan hiçkimse AK Parti'de yöneticilik yapamaz. 15 yıl, 20 yıl, 25 yıl öncesinin siyaset baronlarının tarzıyla AK Parti'de etkinlik kurmaya kalkan herkes karşısında bu kardeşinizi bulur. Partimizin kuruluşunda emeği geçen tüm kardeşlerime vefa borcumuz olduğuna inanıyorum. İhanet etmedikten sonra biz onları hiçbir zaman kapıda bırakamayız.Bizim Türkiye Cumhuriyeti devletinden başka devletimiz yok. Manifestomuzu söylüyorum: Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet. Modern, medeni, bağımsız, özgürlük mücadelesini kazanmış bir devletin inşasında el ele olacağızCumhurbaşkanı Erdoğan dün helikopterle Artvin'in Kemalpaşa Beldesi'ne geçti. Burada vatandaşlarla görüşen Erdoğan, bir vatandaşın cebindeki sigara paketini aldı. Erdoğan, daha sonra kara yoluyla Gürcistan'a açılan Sarp Sınır Kapısı'na geçerek burada incelemelerde bulunup, yürütülen tadilat çalışmalarına ilişkin yetkililerden bilgi aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Sarp Sınır Kapısı ziyaretinde oğlu Bilal Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da eşlik etti. Erdoğan, daha sonra Rize'nin İkizdere ilçesinde yapımı süren ve 14 bin 300 metreyle 14.5 kilometrelik Yeni Zigana Tüneli'nin ardından Türkiye'nin en uzun ikinci karayolu tüneli olma özelliğini taşıyan Ovit Tüneli'nde incelemelerde bulundu."Bölgemizin tabii ve beşeri zenginliklerini mutlaka korumalıyız. Öyle dört tane kazık üzerine dik binayı ondan sonra sel alsun götürsün oni, olmaz. Sonra da devlet suçlu. Devlet niye suçlu olsun suçlu sensun. İşi sağlam yapacaksın. Şu andaki Ayder bizim temsilimiz olamaz. Allah'ın bize verdiği Ayder bambaşka ama biz Ayder'i kirlettik, rezil ettik. Ayder'i şanına yakışır bir hale getireceğiz. Aynı değişimi Uzungöl'de yapmamız lazım.""Terör örgütlerine karşı yürüttüğümüz mücadele tüm hızıyla sürüyor. Karşımızdaki her terör örgütünün arkasında onlarca başka güç var. İsimlerini açıklamayacağım. Hangi ülkeler var, hangi ülkeler var. Sahada birbirleriyle mücadele ediyor gözüken terör örgütlerinin Türkiye sözkonusu olduğunda inanılmaz bir uyuma ve işbirliğiyle hareket etmeleri gerçek niyetin ne olduğunu gösteriyor. Köroğlu'nun güzel bir sözü var: 'Tüfek icat oldu mertlik bozuldu.' İşte bu asimetrik savaş da bize aynısı dedirtiyor. Sahada bileğimiz ve yüreğimizle, masada siyasi ve ekonomik gücümüzle, aklımızla hem üzerimize yönelen saldırıları bertaraf etmeye hem de kendi oyun planımızı hayata geçirmeye çalışıyoruz. Siyasi ve ekonomik kıskaca alındığı için her adımı öngörülebilen, her konuda yönlendirilebilen bir Türkiye'den, kendi oyun planı olduğu için öngörülemez ve artık yönlendirilemez bir Türkiye'ye geldik. Şimdi artık bizim üzerimizde bu oyunları oynayamıyorlar. İşte bunun adı özgürlüktür, bağımsızlıktır, istiklaldir. PKK'lısı, FETÖ'sü, DEAŞ'ıyla, diğerleriyle terör örgütlerini topraklarımızdan nefes alamaz hale getirecek, diğer yandan Suriye ve Irak'taki oyunları bozacağız."