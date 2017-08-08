‘Siyaset baronları AK Parti’de olamaz’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tatil için gittiği memleketi Rize'de AK Parti İl Danışma Meclisi toplantısında konuştu. Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları şöyle:



BAŞARI ÇITASI: Halk oylamasıyla geçtiğimiz yeni sistemde çıta yükseldi. 2002 Kasım'ındaki seçimleri yüzde 34'lük oyla iktidara gelmiştik. Yeni sistemde başarı çıtası yüzde 50 artı 1 oldu. Başarı çıtasını yükseltmeye hiçbir mecburiyetimiz yoktu. Biz ülkemiz için doğru olanı yaptık.



Erdoğan: Ben temel atmaya değil açılışlara geleceğim demiştim



PSİKOLOJİK BARİYER: Seçimler için önümüze psikolojik bariyer çıkartılabilir. Yüzde 50'nin üzerinde oy almanın ne kadar zor olduğunu gördük. Bu tablo AK Parti olarak 2019'a çok sıkı şekilde hazırlanmamız gerektiğini işaret ediyor. Teşkilatlarımızda metal yorgunluğu emareleri gördüğümü çeşitli defalar dile getirdim. Kapsamlı değişim yapmak durumundayız.







GÖNÜL KAZANMAK: Koltuklara getireceğimiz arkadaşların isimleri değil o isimlerin acaba halkla iletişimi nasıl, aslolan bu. İstediğimiz kadar yollar yapalım, havalimanları yapalım, enerjide rekor üstene rekorlar kıralım ki kırıyoruz. Bunların hepsi gerekli, ama yeterli olan gönülleri kazanmak. Ben teşkilatımın siz değerli elemanlarını gönül erleri, akıncıları olarak görüyorum.



TEVAZU EHLİ OLACAKSINIZ: "Ben belediye başkanıyım", " Ben bakanım" havasından geçilmiyorsa yandık. Ya mütevazı ol mütevazı. Tevazu ehli olacağız. Tevazu ehli olarak halkımızla kucaklaşacağız, bütünleşeceğiz.

OVİT

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