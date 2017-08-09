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Bu kepazeliğe bir son ver!

ANKARA

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Giriş Tarihi: 9.8.2017
Bu kepazeliğe bir son ver!

, Pensilvanya’nın kontrolüne girerek ’a kontrollü darbe dedin. Seni uyardım. Yetmedi millet ’da sana gereken cevabı verdi değil mi? Artık bu kepazeliğe bir son ver!

Başbakan , Ankara'da katıldığı Yenikent- Temelli Yolu temel atma töreninde konuştu. Alman Focus dergisine yaptığı Türkiye karşıtı açıklamalarla büyük tepki toplayan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na seslenen Yıldırım, "Bu kepazeliğe artık bir son ver" uyarısında bulundu. Kılıçdaroğlu'na, ihanet girişiminde şehit olan 250 kahraman için "onları devlet öldürdü" diyen CHP Antalya Milletvekili Mustafa Akaydın'ı hatırlatan Yıldırım, "Millet şehitlerimizin ruhunu sızlatan bu adama karşı ne yapacağını merakla bekliyor" dedi. Yıldırım şu mesajları verdi:

BUNDAN USLANMAMIŞ
Mâlum yaz dönemi ağustos ayındayız. Hava sıcak. Rehavet var. Hükümet olarak biz rehavete kapılmadan, bu zamanları değerlendiriyoruz. Önümüzdeki sene için yapacağımız işlerin planlamasını yapıyoruz. Yaz dönemini milletimizle içiçe olarak, vatandaşlarımızdan gelen istekleri, talepleri değerlendiriyoruz. Ancak bu arada yazın rehavetine kendini kaptıranlar, milletle yanyana olmak yerine milleti üzmek, incitmek için var güçleriyle çalışıyorlar. Dün, evvelsi gün bir haber çıktı. Bir Alman dergisinde, ana muhalefet partisinin başkanı beyanat vermiş. İlk önce Pensilvanya'nın kontrolüne girerek 15 Temmuz'a kontrollü darbe dedin. Seni uyardım. Yetmedi millet 'da sana gereken cevabı verdi değil mi? Bundan uslanmamış. Alman dergisine Türkiye'de can güvenliği yok, turistler gelmesin diyor. Bu memleketin evladıysan nasıl sen ülkeni şikâyet edersin. O ne derse desin, sakin olalım. Bu yılın ilk 6 ayında Türkiye'ye gelen misafir sayısı yüzde 14 arttı, 15 milyona yaklaştı. Kılıçdaroğlu gelmeyin dese de geliyorlar. Sayın Kılıçdaroğlu belli ki, Türkiye'de turizmin gelişmesinden, refahın artmasından, insanların aş, iş sahibi olmasından hiç mutlu değil. Bırakın bir parti başkanını herhangi bir vatandaş kendi memleketi için böyle laflar eder mi? Türkiye'de adalet yok dedi, yollara düştü. Milletten ilgi görmeyen, sırtını terör örgütlerine dayamış siyasetçilerle kolkola yürüyen Kılıçdaroğlu şimdi yabancı ülkelerden, yabancı dergilerden medet umuyor.



?DEV PROJENİN TEMELİNİ ATTI
Başbakan Yıldırım konuşma yaptığı programda Sincan Ayaş Yolu Organize Sanayi Bölgesi karşısındaki Yenikent-Temelli Yolu temelini attı. Eskişehir, Ayaş ve İstanbul Çevreyolu 'nu birbirine bağlayacak yeni bulvar 40 kilometre uzunluğunda olacak. İnşaatı 820 gün sürmesi planlanan proje Sincan'ın kent ulaşımı için büyük öneme sahip olacak.

CEENBEKOV'LA BAŞ BAŞA GÖRÜŞTÜ
Başbakan Binali Yıldırım, Kırgızistan Başbakanı Sooronbay Ceenbekov'la da görüştü. Görüşmede, Kırgızistan'daki varlığından duyulan kaygı iletilirken Kırgız makamlarının gerekli işbirliğini göstermesi yönündeki beklenti vurgulandı.
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Bu kepazeliğe bir son ver!
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