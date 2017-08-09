Bu kepazeliğe bir son ver!

Başbakan Binali Yıldırım
, Ankara'da katıldığı Yenikent- Temelli Yolu temel atma töreninde konuştu. Alman Focus dergisine yaptığı Türkiye karşıtı açıklamalarla büyük tepki toplayan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na seslenen Yıldırım, "Bu kepazeliğe artık bir son ver" uyarısında bulundu. Kılıçdaroğlu'na, 15 Temmuz
ihanet girişiminde şehit olan 250 kahraman için "onları devlet öldürdü" diyen CHP Antalya
Milletvekili Mustafa Akaydın'ı hatırlatan Yıldırım, "Millet şehitlerimizin ruhunu sızlatan bu adama karşı ne yapacağını merakla bekliyor" dedi. Yıldırım şu mesajları verdi:
BUNDAN USLANMAMIŞ
Mâlum yaz dönemi ağustos ayındayız. Hava sıcak. Rehavet var. Hükümet olarak biz rehavete kapılmadan, bu zamanları değerlendiriyoruz. Önümüzdeki sene için yapacağımız işlerin planlamasını yapıyoruz. Yaz dönemini milletimizle içiçe olarak, vatandaşlarımızdan gelen istekleri, talepleri değerlendiriyoruz. Ancak bu arada yazın rehavetine kendini kaptıranlar, milletle yanyana olmak yerine milleti üzmek, incitmek için var güçleriyle çalışıyorlar. Dün, evvelsi gün bir haber çıktı. Bir Alman dergisinde, ana muhalefet partisinin başkanı beyanat vermiş. İlk önce Pensilvanya'nın kontrolüne girerek 15 Temmuz'a kontrollü darbe dedin. Seni uyardım. Yetmedi millet 16 Nisan
'da sana gereken cevabı verdi değil mi? Bundan uslanmamış. Alman dergisine Türkiye'de can güvenliği yok, turistler gelmesin diyor. Bu memleketin evladıysan nasıl sen ülkeni şikâyet edersin. O ne derse desin, sakin olalım. Bu yılın ilk 6 ayında Türkiye'ye gelen misafir sayısı yüzde 14 arttı, 15 milyona yaklaştı. Kılıçdaroğlu gelmeyin dese de geliyorlar. Sayın Kılıçdaroğlu belli ki, Türkiye'de turizmin gelişmesinden, refahın artmasından, insanların aş, iş sahibi olmasından hiç mutlu değil. Bırakın bir parti başkanını herhangi bir vatandaş kendi memleketi için böyle laflar eder mi? Türkiye'de adalet yok dedi, yollara düştü. Milletten ilgi görmeyen, sırtını terör örgütlerine dayamış siyasetçilerle kolkola yürüyen Kılıçdaroğlu şimdi yabancı ülkelerden, yabancı dergilerden medet umuyor.
?DEV PROJENİN TEMELİNİ ATTI
Başbakan Yıldırım konuşma yaptığı
programda Sincan Ayaş Yolu
Organize Sanayi Bölgesi karşısındaki
Yenikent-Temelli Yolu temelini attı.
Eskişehir, Ayaş ve İstanbul Çevreyolu 'nu
birbirine bağlayacak yeni bulvar 40 kilometre
uzunluğunda olacak. İnşaatı
820 gün sürmesi planlanan proje
Sincan'ın kent ulaşımı için
büyük öneme sahip
olacak.
CEENBEKOV'LA BAŞ BAŞA GÖRÜŞTÜ
Başbakan
Binali Yıldırım, Kırgızistan Başbakanı Sooronbay Ceenbekov'la da görüştü. Görüşmede, Kırgızistan'daki FETÖ
varlığından duyulan kaygı iletilirken Kırgız makamlarının gerekli işbirliğini göstermesi yönündeki beklenti vurgulandı.