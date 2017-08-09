Cuntacıdan ‘Paşa’ itirafı

Akıncı Üssü
davasında dün eski Tümgeneral Kubilay Selçuk
'un çapraz sorgusu yapıldı. Selçuk, Akıncı Üssü'nde o gece tören kıyafetiyle darbe bildirisini okuduğunu kabul etti. Marmaris'e giden suikast
timinin başındaki eski Başçavuş Zekeriya Kuzu
'ya "paşa" lakabını da kendisinin taktığını itiraf etti.
Savunmasında sürekli başarılı bir komutan olduğundan söz eden Selçuk'a, Cumhurbaşkanın Avukatı Hüseyin Aydın, "15 Temmuz
gecesi başkent bombalanırken, siz komutan olarak canınızı vermediniz de ne zaman verecektiniz?" sorusunu yöneltti. Sanık Selçuk'un, "Biz profesyonel askeriz. Canımızı vermek akıllıca değil" şeklindeki yanıtı salondan tepki aldı.
Selçuk'a darbe bildirisini okuttuğu belirtilen sivil imam Harun Biniş ile ilgili soru yöneltildi. "Uzun saçlı sivil bir şahıs nasıl olur da tümgenerale bildiri okutmaya cesaret edebilir?" şeklindeki soruya, Selçuk, "Onu uzun saçlıya sormak lazım" diye yanıtladı. Ancak sivilin kimliğini açıklamaktan kaçınması, "İmamını koruyor" diye yorumlandı.
İZİNLİ OLDUĞU YALAN ÇIKTI
Kubilay Selçuk'un 15 ve 16 Temmuz'da resmi izinli olduğunu iddia ettiği savunması da çürütüldü. Avukatlar yapılan araştırmalarda Selçuk'un izinli olmadığını ortaya çıkardı.
Sanık Selçuk'a, darbe girişimi sırasında komutanı olduğu Çiğili Üssü
ile ilgili kritik bir soru yöneltildi. Avukat Aydın, "Tarihte emsali olmayacak bir şekilde karma bir tim Çiğili Üssü'ne geliyor. Cumhurbaşkanına suikastın icra edildiği bir yer. Bu üssün seçilmesi tesadüf mü?" diye sordu. Kubilay Selçuk, "Bundan haberim yok. Tarihte emsali olmayacak bir şey değil. Böyle abartılı ifadelere gerek yok" diyerek işlenin suçu küçümsemeye çalıştı.
Kubilay Selçuk'a, suikast timinde yer alan ve saklandığı menfezde yakalanan Astsubay Zekeriya Kuzu'ya "paşa" lakabını kendisinin verip vermediği soruldu. Sanık Selçuk, "Evet ben verdim. Kuzu ile samimiyetim var. Arabasına da birkaç kez bindim" yanıtını verdi. Sanık Selçuk'a, Kuzu'ya gönderdiği paranın 'himmet' olup olmadığı da soruldu. Bunu inkâr eden Kubilay Selçuk, gönderdiği paranın açıklama kısmına "hipnozlu teşekkürler" notu düşmesini ise "Dip notu düşerim" yalanıyla savundu.
Çapraz sorguda, "Fetullahçı bir darbe olduğunu kaçta anladınız?" sorusu yöneltilen Selçuk, "Darbe olduğunu, darbe bildirisini okuduğum anda anladım. Ama onun ötesinde öyle bir düşüncem olmadığı için saati size veremem" diyerek şaşırmış gibi yapınca peşinden ikinci soru geldi.
ÇİĞLİ PAROLASI: "PAKET"
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik suikast girişiminde bulunan timin sorumlu olduğu Çiğili Hava Üssü'nden havalandıklarının hatırlatılması üzerine üç maymunu oynayan Selçuk, "Hiç haberim yok. Çiğili'de ne olduğunu ben aylar sonra öğrendim" demekle yetindi. 15 Temmuz günü Çiğili Üs Komutanlığı'nda "Paket" parolası kullanıldığına ilişkin ise "Bilgim yok" diyebildi.
Duruşmada Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar
'ı darbe girişiminin başına geçmesi için ikna etmeye çalışan ekibin içerisinde yer alan cuntacı eski Tuğamiral Ömer Faruk Harmancık da savunma yaptı. Kendisinin FETÖ'cü olduğunu söyleyen tanıklara tehditler savuran Harmancık, "İşte hodri meydan, bana Fetullah'ın adamısın diyen, çıksın yüzüme karşı, gözlerimin içine bakarak söylesin" dedi.
DARBE BAŞARISIZ OLUNCA YÜZÜ ASILDI
Kubilay Selçuk savunmasında çelişkili yanıtlar verdi. Hulusi Akar'ın ifadesinde, "Darbe girişimi başarısızlığa uğradıktan sonra Kubilay Selçuk'un yüzü düştü" beyanını kabul eden sanık tümgeneral, "TSK, millet zarar gördü diye ruh gibi dolaşıyordum" diyerek çark etti.
'KENDİMİZİ HEDER Mİ ETTİRELİM?'
Avukatlar duruşmada, 15 Temmuz gecesi Akıncı'daki kontrol kulesini arayan Kubilay Selçuk'a, o gece uçakların kalkmasını neden engellemediği sordu. Selçuk bunun üzerine, "Herkese meydan okursunuz çekip vurabilirsiniz. Ben profesyonel bir adamım. Genelkurmay Başkanı'yla temas şansı yakalamışım. Kendinizi heder ettirip sonuç alamazsınız" diye cevap vererek gene soruyu geçiştirdi.