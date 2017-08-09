“Farklı bir düşüncenin kırıntısına bile tahammülleri yok!”

İŞTE AKTUEL.COM.TR YAZARI İDRİS KARDAŞ'IN BUGÜNKÜ YAZISINDAN ÇARPICI BÖLÜMLER

MÜFTÜLERE NİKAH KIYMA YETKİSİ KONUSUNDA GAZETESİNDEN FARKLI DÜŞÜNÜYORDU

"Gerici bunlar azizim" saldırılarının son gündem maddesi, müftülere nikah kıyma yetkisinin verilmesi tartışmasıydı. Cumhuriyet gazetesi Nuray Mert de bu tartışmaya bir yazıyla katılmıştı. Ancak tahmin edilenin dışında bir tavır gösterek bu değişikliği desteklemişti. "Müftünün nikâh kıyma yetkisi olması neden sorun yaratsın?" diyen Mert, kemikleşmiş muhalefetin beyin damalarını mantıklı ve aklı selim düşünmeye fazla zorladığı için gazetesinden kovuldu.

HİÇBİR FARKLI DÜŞÜNCEYE TAHAMMÜLLERİ YOK

En ufak bir farklı düşünce kırıntısına dahi tahammülü olmayan kesimlerin demokrasi, düşünceyi ifade özgürlüğü, özgür gazetecilik ilkeleriyle kurdukları platonik aşkta yeni bir sayfa açılmış oldu. Gerçekten de algıların gerçekleri silikleştirdiği böylesine bir dönemde en çok barış sözünü kullanıp terör örgütlerini öven siyasi partileri, en çok özgür gazetecilik diyerek yazarını kovan gazeteleri daha sık görmeye başladık.

BAKALIM ULUSLARARASI GAZETECİLİK ÖRGÜTLERİ NE YAPACAK?

Bakalım AK Parti'nin getirdiği değişikliği destekleyen Nuray Mert'e hangi uluslararası gazetecilik örgütleri sahip çıkacak, hangi AB kurumu komiseri açıklama yapacak? Erdoğan ve Türkiye düşmanlığı yapan gazetecileri ödüllere boğan Batı kurumlarının Nuray Mert sınavını merakla bekliyor olacağız