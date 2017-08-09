FETÖ'nün "korsan dershane"lerine operasyon

Manisa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince yürütülen istihbari çalışma sonucu, örgütün son dönemde kaybettiği tabanı tekrardan toparlayabilmek adına, daha önce KHK kapsamında kapatılan okul ve dershanelerde görevli öğretmen ve firari şahıslar tarafından ders verdiği iki "korsan dershane" tespit edildi.

Şehzadeler ilçesinde bir apartmanda tabelasız olarak faaliyet veren dershaneleri teknik ve fiziki takibe alan ekipler, örgütün "güvenli ev" olarak tabir ettiği "gaybubet" evinin de aralarında bulunduğu 10 ayrı adresi belirledi.

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığınca alınan arama izinleri doğrultusunda ekipler eş zamanlı operasyon yaptı.

HEM DERS HEM ÖRGÜT PROPAGANDASI