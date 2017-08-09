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: Sıcak çatışma çıktı! 'nın bombalı aracı vuruldu

İHA

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Giriş Tarihi: 9.8.2017 16:44 Güncelleme Tarihi: 9.8.2017 17:38
Son dakika: Sıcak çatışma çıktı! PKK'nın bombalı aracı vuruldu

haberi... Şırnak ’nda düzenlenen operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi. Operasyonda, patlayıcı yüklü bir araç imha edildi.

Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, 23'üncü Sınır Tümen Komutanlığı sorumluluğunda bugün bölgesinde operasyon düzenlendiği belirtildi. Açıklamada, "Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Hüseyin Işık" adı verilen operasyonda, bir istihbaratın değerlendirilmesi sonucunda, 2 bölücü terör örgütü mensubunun Anılmış Deresi mevkiinde bir kamyonete tüplerle takviyeli patlayıcı düzenekleri yüklediklerinin tespit edildiği bildirildi. Açıklamada, bunun üzerine bölücü terör örgütü mensuplarının etkisiz hale getirilmesi amacıyla Atak tipi helikopterlerle hava destekli operasyon düzenlendiği kaydedilerek, patlayıcı yüklü araç imha edildiği ve 2 bölücü terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği aktarıldı.

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Son dakika: Sıcak çatışma çıktı! PKK'nın bombalı aracı vuruldu
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