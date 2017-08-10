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15 Temmuz'un "rütbeli havacılar"ı 10 Kasım'da hakim karşısında

AA

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Giriş Tarihi: 10.8.2017 17:02 Güncelleme Tarihi: 10.8.2017 17:46
15 Temmuz'un rütbeli havacıları 10 Kasım'da hakim karşısında

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) 15 Temmuz darbe girişiminde Yalova'daki Hava Harp Okulu öğrencilerini İstanbul'a sevk ettiği öne sürülen 10'u tutuklu 16 rütbeli asker hakkında üçer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle açılan davanın ilk duruşması 10 Kasım'da yapılacak.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından Can Tuncay ve Ergün Güçlü tarafından hazırlanan 258 sayfalık iddianameyi kabul eden ve suç yerinin Yalova olduğu gerekçesiyle yetkisizlik kararı veren İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararına Yalova Ağır Ceza Mahkemesince yapılan itiraz Bölge Adliye Mahkemesince karara bağlandı.

Bölge Adliye Mahkemesi, suç yerinin Yalova olduğunu ancak eylemin amacının İstanbul olması gerekçesiyle dava dosyasına İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesince bakılmasına hükmetti.

Bu kararın ardından dosyayı yeniden elen alan İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi, tensip zabtı hazırladı. Buna göre davanın ilk duruşmasının, 10 Kasım'da Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayında yapılmasına karar verildi.

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15 Temmuz'un "rütbeli havacılar"ı 10 Kasım'da hakim karşısında
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