Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Çakma solun çakma lideri! Halkın cebi ne kadar umrunda?

Giriş Tarihi: 10.8.2017 09:58
Çakma solun çakma lideri! Halkın cebi ne kadar umrunda?

bugünkü yazısında CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun halkın lar ve ciler tarafından ekonomik kıskaca alınmaya çalışılmasıyla ilgili tek kelime etmemesini ve ona halk adamı, solcu diye destek verenleri eleştirdi. İşte Ardıç'ın yazısından öne çıkanlar;

engin ardıç bugünkü yazısında sabah.com.tr ile ilgili görsel sonucu

Şimdi benim m yeni bir rezillik geliştirdi: Eskiden kredi kartı ödemelerinde bir "toplam borç" vardı, bir "aylık ödeme", bir de "asgari ödeme"... Son ikisini birleştirdiler. Ödeme birdenbire ikiye, üçe katlandı.

"Borcumun tamamını ödeyip kurtulayım" diyorsunuz, kabul etmiyorlar, almıyorlar! İlle taksitle alacaklar ki kalan paraya bindirsinler, katlana katlana gitsin.

Cumhurbaşkanımızın deyimiyle bankalar halkı "soyup soğana çevirmeye" çalışıyorlar.

Ortalıkta solun lideri diye dolaşan bir adam var... Ağzını açsın da şu konuda iki laf etsin!

Anlamaz ki, bilmez ki, haberi yok ki... Halkın finans-kapital tarafından kazıklanması umurunda değil ki!

Gerisini de, bu adama solcu diye destek veren bazı eşek Marksistler düşünsünler.

YAZININ TAMAMI İÇİN TIKLAYIN

BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Çakma solun çakma lideri! Halkın cebi ne kadar umrunda?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz