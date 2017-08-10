Çakma solun çakma lideri! Halkın cebi ne kadar umrunda?

Şimdi benim bankam yeni bir rezillik geliştirdi: Eskiden kredi kartı ödemelerinde bir "toplam borç" vardı, bir "aylık ödeme", bir de "asgari ödeme"... Son ikisini birleştirdiler. Ödeme birdenbire ikiye, üçe katlandı.

"Borcumun tamamını ödeyip kurtulayım" diyorsunuz, kabul etmiyorlar, almıyorlar! İlle taksitle alacaklar ki kalan paraya faiz bindirsinler, katlana katlana gitsin.

Cumhurbaşkanımızın deyimiyle bankalar halkı "soyup soğana çevirmeye" çalışıyorlar.

Ortalıkta solun lideri diye dolaşan bir adam var... Ağzını açsın da şu konuda iki laf etsin!

Anlamaz ki, bilmez ki, haberi yok ki... Halkın finans-kapital tarafından kazıklanması umurunda değil ki!

Gerisini de, bu adama solcu diye destek veren bazı eşek Marksistler düşünsünler.

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