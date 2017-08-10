Emniyet ve jandarmadan yurt genelinde dev trafik denetimi

Ülke çapında dördüncü kez gerçekleştirilen denetimlerle trafik kazalarının en aza indirilmesi, sürücülerin trafik kurallarına uyma düzeylerinin daha üst seviyeye çıkarılması ve denetim faaliyetleri yoluyla yol kullanıcıları üzerindeki algılanan yakalanma riski duygusunun arttırılması amaçlandı. Üç aşamalı olarak planlanan denetimlerin ilk aşaması 10.00 ile 12.00, ikinci aşaması 15.00 ile 17.00, üçüncü aşama ise 20.00 ile 22.00 saatleri arasında yapıldı.

Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Akdeniz, Jandarma Genel Komutanlığı Trafik Daire Başkan Vekili Yarbay Mete Özcan ve ilgili Daire Başkanlarının Emniyet Genel Müdürlüğü Koordinasyon Merkezinden canlı olarak takip ettiği, 2 bin 731 kontrol noktasında gerçekleşen uygulamaya toplam 8 bin 460 personel (5 bin 645 polis, 2 bin 815 jandarma) ve 4 bin 273 ekip katıldı.

Uygulamada, 183 bin 505 araç/sürücü kontrol edilirken ihlali tespit edilen 20 bin 151'ine 5 milyon 916 bin 594 TL cezai işlem uygulandı ve eksikliği görülen 3 bin 690 araç trafikten men edildi. Ayrıca aranan 80 şahıs yakalanırken 5 çalıntı araç ele geçirildi ve 91 sürücü belgesine el konuldu.

Öne çıkan ihlaller; 3 bin 707'si araç muayene süresini geçirmek, 3 bin 588'i emniyet kemeri/koruyucu tertibat kullanmamak, kullanılır şekilde bulundurmamak, bin 506'sı zorunlu mali sorumluluk sigortası yaptırmamak, 709'u takograf bulundurmamak veya kullanmamak, 484'ü standart dışı plaka kullanmak ve 92'si Alkol/uyuşturucu madde etkisinde araç kullanmak şeklinde oluştu.