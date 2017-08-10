Konya'da FETÖ soruşturmalarında 2 bin 143 kişi tutuklandı

Konya Valiliğinden yapılan açıklamada, 10 Ağustos 2017 tarihi itibariyle Konya'da FETÖ/PDY bağlantısı gerekçesiyle yasal işlem yapılan kişi sayıları açıklandı.

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Açıklamada, Konya'da kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personel ile ilgili olarak; görevden uzaklaştırılan kişi sayısının 915 olduğu belirtilerek, "Tutuklanan kişi sayısı 2 bin 143, devlet memurluğundan çıkarılan kişi sayısı ise 2 bin 624'tür. İlgililer hakkında yasal işlemlere hassasiyetle devam edilmektedir" denildi.