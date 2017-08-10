Polisle çatışmayı göze almışlar

ESKİ BİNBAŞI ÇAĞIRDI

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Cezaevi kampüsündeki duruşma salonunda görülen davada, savunma yapan eski binbaşı Ahmet Sereyim, görev yerinin Malatya olduğunu, tatildeyken 14 Temmuz'da eski binbaşı Mehmet Şamcı'nın çağırması üzerine Ankara'ya geldiğini söyledi.

Sereyim, Kara Havacılık Komutanlığı'ndan Akın Üssü'ne helikopterle gittiğini belirterek, yaşananların darbe girişimi olduğunu sabah saatlerinde öğrendiğini öne sürdü. İstemeyerek olayların içinde kaldığını ve darbe girişimine hazırlık amacındaki toplantılara katılmadığını iddia eden Sereyim, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Malatya'daki birliğine Ankara'ya çağrıldığı konusunda bilgi verip vermediği sorulan Sereyim, "Amirlerimize haber verileceği söylendiği için ben aramadım." savunmasını yaptı.