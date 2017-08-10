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: ’nün yakalandı

İHA

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Giriş Tarihi: 10.8.2017 15:43 Güncelleme Tarihi: 10.8.2017 15:56
Son dakika: FETÖ’nün para kasası yakalandı

haberi... ’de yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü ve Paralel Devlet Yapılanması (/PDY) soruşturması kapsamında aranan 3 kişi, İzmir’de gerçekleştirilen operasyonla yakalandı.

Örgütün önde gelen 3 ismi için bir süredir çalışma yapan Emniyeti Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, İzmir'in Karabağlar ilçesinde bir eve dün gece saat 02.00'de operasyon düzenledi.

KENDİSİ PARA KASASI EŞİ DE ABLA YARDIMCISI

KOM Şube ekipleri, iddiaya göre olarak bilinen mali sorumlu A. A (42), ile il ablası yardımcısı olduğu öne sürülen eşi H.A. (41) ve örgütün il imamı olduğu iddia edilen A.Ü'nün özel hizmet sorumlusu A.P'yi (27) yakaladı.

Çanakkale'ye getirilen şüphelilerden H.A, dün çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Şüpheliler A.A ile A.P, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Son dakika: FETÖ’nün para kasası yakalandı
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