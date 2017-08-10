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Uyuşturucu operasyonunda 1 dolarlar ve Gülen kitapları bulundu

Giriş Tarihi: 10.8.2017 10:07 Güncelleme Tarihi: 10.8.2017 10:11
Uyuşturucu operasyonunda 1 dolarlar ve Gülen kitapları bulundu

’in ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda jandarma ekipleri bazı adreslerde yaptıkları aramada Hint keneviri ve esrar ele geçirdi. Şüphelilerden birinin evinde 'in kitapları ile 2 adet 1 dolar ele geçirildi.

'in ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda Hint keneviri ve esrar maddesi ele geçirildi.

Tatvan Kaymakamlığından yapılan açıklamada Tatvan İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince alınan bir ihbar sonucu T.Y. isimli şahsın ikametinde arama yapıldığı belirtildi.

Açıklamada şunlar ifade edildi: "Aramada 123 kök Hint keneviri, 8.27 gram kubar esrar ve içiminde kullanılan malzemeler ele geçirilmiştir. Daha sonra ilçe merkezindeki 6 kişinin daha ikametlerinde arama yapılmıştır. İkametinde arama yapılan şahıslardan R.A.'nın evinde terör örgütü elebaşına ait bir kitap ve 2 adet '1 Dolar' ele geçirilmiştir. Cumhuriyet savcılığının talimatları üzerine bu şahıslar gözaltına alınarak adliyeye sevk edilmiştir."

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Uyuşturucu operasyonunda 1 dolarlar ve Gülen kitapları bulundu
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