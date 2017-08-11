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2 ilde ’’ operasyonu: 8 gözaltı

Giriş Tarihi: 11.8.2017 06:54 Güncelleme Tarihi: 11.8.2017 07:13
2 ilde ’ByLock’ operasyonu: 8 gözaltı

merkezli 2 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’nın (/) şifreli haberleşme programı ’’u kullandığı iddia edilen şahıslara yönelik operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı ""u kullandıkları iddiasıyla 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Sivas ve Ankara'da düzenledikleri eş zamanlı operasyonda şüphelilerden 8'ini gözaltına aldı. Numune Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Adreslerinde bulunamayan 4 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

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2 ilde ’ByLock’ operasyonu: 8 gözaltı
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