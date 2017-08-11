2 ilde ’ByLock’ operasyonu: 8 gözaltı

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları iddiasıyla 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Sivas ve Ankara'da düzenledikleri eş zamanlı operasyonda şüphelilerden 8'ini gözaltına aldı. Numune Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Adreslerinde bulunamayan 4 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

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