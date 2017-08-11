Baransu yakalanana kadar ByLock kullanmış

Mahkeme Başkanı Ali Öztürk, duruşmada 12 sanık hakkında ByLock kullanımı ile ilgili olarak dosyaya konulan raporu okudu. Rapora rapora göre Mehmet Baransu, Nazmi Ardıç ile aynı tarihte telefonuna ByLock yüklemiş. 11 Ağustos 2014 tarihinde telefonuna ByLock yükleyen Baransu, gözaltına alındığı 1 Mart 2015 tarihine kadar ByLock'u aktif olarak kullanmış.

16'SI TUTUKLU 23 SANIK KATILDI

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nin Silivri Cezaevi yerleşkesinin karşısında bulunan salonunda yapılan davanın 14. duruşmasına 16'sı tutuklu 7'si tutuksuz 23 sanık ile tarafların avukatları katıldı. Mahkeme Başkanı Ali Öztürk, tutuksuz sanıklardan Furkan Durmaz'ın 5 Temmuz tarihinde Erzincan'da verdiği ifadede etkin pişmanlıktan yararlanmak istediğini söyledi.

Başkan Öztürk, Durmaz'ın ifadesini özetledi. İfadesinde 2016 yılında 667 Sayılı KHK ile meslekten ihraç edildiğini belirten Furkan Durmaz, 2008 yılında polis okulunu bitirdikten sonra İstanbul Arnavutköy Polis Merkezi'nde göreve başladığını, bu süreçte Kağıthane'de bir evde kaldığını belirterek, "Çeliktepe'de bir evde kalmaya başladım. 5 polis kalıyorduk. Daha sonra bu evin cemaat evi olduğunu anladım. Beni bu eve yerleştiren şahsın cemaatçilere ev ayarlamaya çalışan şahıs olduğunu öğrendim. Bu evde Perşembe günleri düzenli olarak toplantılar yapılıyor, Fetullah Gülen'in sohbet ve vaaz kasetleri dinleniyordu" dedi.

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