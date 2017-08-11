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Berberoğlu'nun eşinden CHP'ye: "Eşimi yaktınız! Sahip çıkmazsanız..."

Giriş Tarihi: 11.8.2017 12:33 Güncelleme Tarihi: 11.8.2017 12:35
Berberoğlu'nun eşinden CHP'ye: Eşimi yaktınız! Sahip çıkmazsanız...

MİT tırları davasıyla ilgili konuşan "'nun eşi günde iki kez CHP Genel Merkezi'ni arayarak, Berberoğlu'na sahip çıkmazsanız eşim konuşacak" diye konuştuğunu söyledi

24 TV'ye konuşan siyasetçi , MİT tırları davasında tutuklu bulunan 'nun yakında konuşacağını söyledi. Canlı yayında soruları yanıtlayan Sayan, şöyle konuştu: "Enis Berberoğlu'nun eşi her gün CHP Genel Merkezi'ni arayarak 'Kocamı yaktınız' diye konuşuyor.

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ENİS BERBEROĞLU KURYE OLARAK KULLANILDI

Berberoğlu'nun MİT tırları davasında kurye olarak kullanıldığını söyleyen Sayan, konuşmasını şöyle sürdürdü: Enis Berberoğlu yakında konuşacak. Berberoğlu'nun eşi sürekli CHP Genel Merkezi'ni arayarak, "Kocama sahip çıkmadınız" diyor...

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Berberoğlu'nun eşinden CHP'ye: "Eşimi yaktınız! Sahip çıkmazsanız..."
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