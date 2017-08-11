Berberoğlu'nun eşinden CHP'ye: "Eşimi yaktınız! Sahip çıkmazsanız..."

24 TV'ye konuşan siyasetçi Savcı Sayan, MİT tırları davasında tutuklu bulunan Enis Berberoğlu'nun yakında konuşacağını söyledi. Canlı yayında soruları yanıtlayan Sayan, şöyle konuştu: "Enis Berberoğlu'nun eşi her gün CHP Genel Merkezi'ni arayarak 'Kocamı yaktınız' diye konuşuyor.

CHP'de 'Berberoğlu ya itirafçı olursa' paniği başladı!

ENİS BERBEROĞLU KURYE OLARAK KULLANILDI

Berberoğlu'nun MİT tırları davasında kurye olarak kullanıldığını söyleyen Sayan, konuşmasını şöyle sürdürdü: Enis Berberoğlu yakında konuşacak. Berberoğlu'nun eşi sürekli CHP Genel Merkezi'ni arayarak, "Kocama sahip çıkmadınız" diyor...