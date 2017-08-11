Çark edemeyince sessizliğe büründü

CHP
Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
, attığı iftiralar ortaya çıktıktan sonra, söylediklerini yalanlamayı alışkanlık haline getirdi. Bunun en son örneği Alman Focus
dergisine verdiği röportajda yaşandı. Türkiye'ye gelmek isteyen turistleri ve yatırımcıları engellemek için "Can ve mal güvenliği yok" diyen Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
başta olmak üzere toplumun her kesiminden gelen ağır tepkiler üzerine bu sözlerinden çark etti. Hemen "Ben öyle bir şey söylemedim. Sözlerim çarpıtılmış!" yalanına sığındı. Focus dergisinde yayımlanan röportajı yapan Frank Nordhausen, bunun üzerine Twitter hesabından bir açıklama yaparak "Çamur at, izi kalsın" mantığı ile hareket eden Kılıçdaroğlu'nun yalanını yüzüne vurdu. Türkiye'ye ihanet eden röportajı yayımlamadan önce CHP'den onay alındığını belirten Nordhausen, "Alman gazetecilik geleneklerine göre söyleşi CHP'ye gönderildi ve resmi onay alındı" diyerek, Kılıçdaroğlu'nu yalanı ile baş başa bıraktı. Focus'un bu açıklamasının ardından, hem Kılıçdaroğlu hem de CHP yönetimi sessizliğe büründü. CHP'ye yakın kaynaklar, Focus'a 'düzeltme' gönderdiklerini iddia etmişti. Ancak Kılıçdaroğlu ekibinin "Türkiye'de can ve mal güvenliği yok" sözünü tekzip edemediği, sadece "doğrudan turist gelmesin" şeklindeki bir ifadeden duyulan rahatsızlığı karşı tarafa aktardığı ortaya çıktı. Röportaja kelimesi kelimesine onay veren Kılıçdaroğlu'nun medyadan uzak durmaya çalışarak, olayın soğumasını beklediğine dikkat çekildi.
NE İLK NE DE SON
Kılıçdaroğlu, yurtdışı temasları ve yabancı konuklarını ağırlarken Türkiye'yi kötülemeyi ve milletin seçtiği hükümeti şikayet etmeyi de alışkanlık haline getirdi. Türkiye'yi Avrupa'ya şikayet eden Kılıçdaroğlu'nun ardından, CHP Antalya
Milletvekili Mustafa Akaydın
da bir skandala imza attı. Akaydın, 15 Temmuz için "tiyatro" yorumunda bulunarak vicdanları yaraladı. CHP'nin FETÖ
ile söylem birlikteliği içinde olması da büyük tepki çekiyor
BİR GİTTİ BİR GİTMEDİ!
CHP
lideri Kılıçdaroğlu daha önce katıldığı CNN Türk
canlı yayınında "Biz hapiste hasta yatan PKK
'lıya da gittik, DHKP-C
'liye de gittik. Hiç ayrım yapmadık" demişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine tepki göstermesi üzerine Kılıçdaroğlu, "Bu zaten olan bir olay" ifadesini kullandı. Ancak bu sözlerinin üzerinden daha 1 dakika bile geçmeden, "Sözde ben hastaneye PKK'lıları ziyarete gitmişim. Ben hiçbir yerde ziyaret etmedim" diyerek çark etmişti.