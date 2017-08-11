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Çark edemeyince sessizliğe büründü

ANKARA

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Giriş Tarihi: 11.8.2017
Çark edemeyince sessizliğe büründü

lideri , her yalanı ortaya çıktığında çark etmeyi seçiyor. dergisinde yayımlanan açıklamaları tepki toplayınca da “Sözlerim çarpıtıldı” diyerek aynı yolu denedi. Ancak röportajı yapan gazeteci yalanlayınca suskunluğa gömüldü

Genel Başkanı Kemal , attığı iftiralar ortaya çıktıktan sonra, söylediklerini yalanlamayı alışkanlık haline getirdi. Bunun en son örneği dergisine verdiği röportajda yaşandı. Türkiye'ye gelmek isteyen turistleri ve yatırımcıları engellemek için "Can ve mal güvenliği yok" diyen Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı başta olmak üzere toplumun her kesiminden gelen ağır tepkiler üzerine bu sözlerinden çark etti. Hemen "Ben öyle bir şey söylemedim. Sözlerim çarpıtılmış!" yalanına sığındı. Focus dergisinde yayımlanan röportajı yapan Frank Nordhausen, bunun üzerine Twitter hesabından bir açıklama yaparak "Çamur at, izi kalsın" mantığı ile hareket eden Kılıçdaroğlu'nun yalanını yüzüne vurdu. Türkiye'ye ihanet eden röportajı yayımlamadan önce CHP'den onay alındığını belirten Nordhausen, "Alman gazetecilik geleneklerine göre söyleşi CHP'ye gönderildi ve resmi onay alındı" diyerek, Kılıçdaroğlu'nu yalanı ile baş başa bıraktı. Focus'un bu açıklamasının ardından, hem Kılıçdaroğlu hem de CHP yönetimi sessizliğe büründü. CHP'ye yakın kaynaklar, Focus'a 'düzeltme' gönderdiklerini iddia etmişti. Ancak Kılıçdaroğlu ekibinin "Türkiye'de can ve mal güvenliği yok" sözünü tekzip edemediği, sadece "doğrudan turist gelmesin" şeklindeki bir ifadeden duyulan rahatsızlığı karşı tarafa aktardığı ortaya çıktı. Röportaja kelimesi kelimesine onay veren Kılıçdaroğlu'nun medyadan uzak durmaya çalışarak, olayın soğumasını beklediğine dikkat çekildi.



NE İLK NE DE SON
Kılıçdaroğlu, yurtdışı temasları ve yabancı konuklarını ağırlarken Türkiye'yi kötülemeyi ve milletin seçtiği hükümeti şikayet etmeyi de alışkanlık haline getirdi. Türkiye'yi Avrupa'ya şikayet eden Kılıçdaroğlu'nun ardından, CHP Antalya Milletvekili da bir skandala imza attı. Akaydın, 15 Temmuz için "tiyatro" yorumunda bulunarak vicdanları yaraladı. CHP'nin ile söylem birlikteliği içinde olması da büyük tepki çekiyor

BİR GİTTİ BİR GİTMEDİ!
CHP lideri Kılıçdaroğlu daha önce katıldığı canlı yayınında "Biz hapiste hasta yatan 'lıya da gittik, 'liye de gittik. Hiç ayrım yapmadık" demişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine tepki göstermesi üzerine Kılıçdaroğlu, "Bu zaten olan bir olay" ifadesini kullandı. Ancak bu sözlerinin üzerinden daha 1 dakika bile geçmeden, "Sözde ben hastaneye PKK'lıları ziyarete gitmişim. Ben hiçbir yerde ziyaret etmedim" diyerek çark etmişti.
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Çark edemeyince sessizliğe büründü
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