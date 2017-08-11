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’li belediyeye otogar soruşturması

ZEYNEL YAMAN

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Giriş Tarihi: 11.8.2017
CHP’li belediyeye otogar soruşturması

Belediye Başkanı hakkında, otobüs terminali kiralanırken belediyenin 11.5 milyon lira zarara uğratıldığı gerekçesiyle soruşturma açıldı

Kırklareli 'da otobüs terminali kiralanırken belediyenin zarara uğratıldığı gerekçesiyle 'li Lüleburgaz Belediye Başkanı Emin Halebak, meclis üyeleri ve bürokratlar hakkında soruşturma açıldı. Müfettiş raporunda, 11 milyon 411 bin 660 bin 2 TL tutarında kamu zararı olabileceği belirtildi.

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İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığı'nın hazırladığı raporda, terminal projesi değerinin 10 milyon 270 bin 519 bin TL olarak belirlendiği, belediyeye düşen payın 5 milyon 135 bin 260 bin TL olarak tespit edildiği ancak taksi durağı geliri ile şehir içi minibüs gelirinin çıkarıldığı ve terminalin 10 yıllık peşin kira bedelininin 5 milyon 111 bin lira olarak takdir edildiği belirtildi.
Terminal projesi ile ilgili olarak bir danışmanlık firmasının yaptığı kiralamaya esas kıymet takdiri raporunda, terminalin kiralaması rekabeti sağlayacak şekilde ihale edilmiş olsaydı, ihalenin belediye gelirleri lehine sonuçlanabileceği ancak Lüleburgaz Belediyesi'nin tercih ettiği kıymet takdiri ve kiralama yöntemiyle belediye gelirlerinin bir kısmından mahrum kalındığı belirtildi.
Lüleburgaz Şehirlerarası Otobüs Terminali'nin piyasa değerinin 27 milyon 921 bin 992 TL olarak tespit edildiği, 10 yıllık brüt kira geliri toplamının 17 milyon 570 bin 660 TL olması gerektiği ancak terminalin 10 yıllık peşin kiralama gelirinin KDV dahil 6 milyon 159 bin TL olarak gerçekleşmesiyle, 11 milyon 411 bin 660 bin 2 TL tutarında kamu zararının olabileceği raporda belirtildi. Kıymet Takdir Komisyonu'nda imzası bulunan üyeler ile Lüleburgaz Belediye Encümeni'nin sorumluluklarının bulunduğu anlaşıldığı da raporda vurgulandı.
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CHP’li belediyeye otogar soruşturması
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