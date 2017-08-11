CHP’li belediyeye otogar soruşturması

Kırklareli Lüleburgaz
'da otobüs terminali
kiralanırken belediyenin zarara
uğratıldığı gerekçesiyle CHP
'li
Lüleburgaz Belediye Başkanı
Emin Halebak, meclis üyeleri
ve bürokratlar hakkında soruşturma
açıldı. Müfettiş raporunda, 11 milyon
411 bin 660 bin 2 TL tutarında kamu
zararı olabileceği belirtildi.
İHALE YAPILAMADIĞI İÇİN...
İçişleri Bakanlığı Mülkiye
Teftiş Kurulu Başkanlığı'nın hazırladığı
raporda, terminal projesi değerinin
10 milyon 270 bin 519 bin TL
olarak belirlendiği, belediyeye
düşen payın 5 milyon
135 bin 260 bin TL olarak tespit
edildiği ancak taksi durağı
geliri ile şehir içi minibüs
gelirinin çıkarıldığı ve terminalin
10 yıllık peşin kira bedelininin
5 milyon 111 bin lira olarak takdir
edildiği belirtildi.
Terminal projesi ile ilgili olarak
bir danışmanlık firmasının yaptığı
kiralamaya esas kıymet takdiri raporunda,
terminalin kiralaması rekabeti
sağlayacak şekilde ihale edilmiş olsaydı,
ihalenin belediye gelirleri lehine
sonuçlanabileceği ancak Lüleburgaz
Belediyesi'nin
tercih ettiği
kıymet takdiri
ve kiralama yöntemiyle
belediye gelirlerinin bir kısmından
mahrum kalındığı belirtildi.
Lüleburgaz Şehirlerarası Otobüs
Terminali'nin piyasa değerinin 27
milyon 921 bin 992 TL olarak tespit
edildiği, 10 yıllık brüt kira geliri
toplamının 17 milyon 570 bin 660
TL olması gerektiği ancak terminalin
10 yıllık peşin kiralama gelirinin
KDV dahil 6 milyon 159 bin TL
olarak gerçekleşmesiyle, 11 milyon
411 bin 660 bin 2 TL tutarında kamu
zararının olabileceği raporda belirtildi.
Kıymet Takdir Komisyonu'nda
imzası bulunan üyeler ile Lüleburgaz
Belediye Encümeni'nin sorumluluklarının
bulunduğu anlaşıldığı da raporda
vurgulandı.