FETÖ'den gözaltına alınan 15 kişiden 8'i adliyede

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ
/PDY soruşturması kapsamında geçen Salı sabahı Samsun ve ilçeleri ile Sinop'u kapsayan eş zamanlı operasyon düzenlenmişti. Operasyonda aralarında kamudan ihraç edilmiş memurlar, kapatılan Sakarya Dershanesi ile Feza Okulları çalışanları ve esnaf ile öğrencilerden oluşan 8'i bayan 25 kişi gözaltına alınmıştı.
Gözaltına alınanların bazılarının örgütün gizli haberleşme sistemi "ByLock
" kullandıkları ve Bank Asya
'da katılım hesaplarının bulunduğu ileri sürüldü. Polisteki sorguları tamamlanan 25 kişiden 2'si bayan 8 kişi bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.