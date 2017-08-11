Kurban Bayramı tatili 2017 kaç gün olacak? - Kurban Bayramı tatili açıklaması heyecanlandırdı!

Salı günü gerçekleşecek olan Bakanlar Kurulu toplantısı öncesi '' Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak'' sorusunun yanıtı heyecanla bekleniyor. Tatil planı yapan vatandaşları daha yakından ilgilendiren sorunun cevabı kısa zamanda netlik kazanacak. Konuyla ilgili Başbakan Binali Yıldırım ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'dan bayram tatili açıklaması geldi. Peki Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? Tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz...Bu sene 1 Eylül Cuma günü başlayacak ve 4 Eylül Pazartesi günü sona erecek olan Kurban Bayramı öncesi kaç gün tatil olacağı merak konusu oldu. Salı günü gerçekleştirilecek olan Bakanlar Kurulu'nun ardından konunun netleşmesi bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kurban Bayramı tatiline ilişkin soruya "Turizm açısından tatilin uzaması isabetli olur" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuyla ilgili şöyle konuştu:

Durum müsaitse turizm açısından isabetli olur. Antalya bugün itibariyle yüzde 80 doluluk oranını yakalamış durumda. Salı günü bakanlar kurulumuz var. Hükümet 10 günü programına aldı, çalışıyor. Salı günü bakanlar kurulumuz var, hayırlı bir adım olur diye düşünüyorum.



BİNALİ YILDIRIM'DAN KURBAN BAYRAMI TATİLİ AÇIKLAMASI



Başbakan Yıldırım, "(Kurban Bayramı tatilinin uzatılması) Bu konuyu, salı günü Bakanlar Kurulu yapacağız Cumhurbaşkanımızın başkanlığında, orada değerlendireceğiz ve oradan bir karar çıkacak." açıklamasında bulundu.

BAKANLARDAN DA AÇIKLAMA GELMİŞTİ

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci dün konuyla ilgili "Onu Bakanlar Kurulu'nda konuşacağız. Ondan sonra sizinle arkadaşlarımız paylaşacak" demişti.

Üç gün önce de Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi'ye benzer bir soru yöneltilmiş, 10 gün olup olamayacağı sorulmuştu. Bakan, "Ülkemizin çalışıp üretmeye ihtiyacı var" diyerek, tatilin

ÜÇ SEÇENEK VAR:



30 Ağustos çarşamba günü Zafer Bayramı ve tatil. Ardından gelen 31 Ağustos perşembe Kurban Bayramı Arifesi ve öğleden sonra tatil. Bu durumda Kurban Bayramı tatili 1, 2, 3, 4 Eylül tarihleri arasında arife ile birlikte 4.5 gün.



Bakanlar Kurulu kararı ile 31 Ağustos perşembe gününün tamamını tatil ilan edilmesi. Bu durumda Kurban Bayramı tatili 30 Ağustos Zafer Bayramı tatili ile birleşip 6 gün.



Bu seçeneği özellikle turizmciler istiyor. Bu durumda iş yine Bakanlar Kurulu kararına kalıyor. 26 ve 27 Ağustos tarihleri cumartesi-pazar ve hafta sonu tatili. Bakanlar Kurulu isterse 28 Ağustos pazartesi, 29 Ağustos salı günleri ile 31 Ağustos perşembe gününün yarısını tatil ilan edebilir.