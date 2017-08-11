Son dakika: Akıncı Üssü davasında dokuzuncu celse başladı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Hava Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 486 kişi hakkında açılan davanın dokuzuncu celsesi başladı.

BİLAL AKYÜZ'ÜN ÇAPRAZ SORGUSU YAPILACAK

Duruşmada çarşamba günü savunmasını tamamlayan ancak çapraz sorgusunda bir avukatın sorusu üzerine susma hakkını kullanan, suç tarihinde Genelkurmay Başkanlığı Personel Dairesinde Proje Şube Müdürü olan ve darbecilerin "Yurtta Sulh Konseyi" üyeleri içinde bulunan sanık eski Kurmay Albay Mustafa Barış Avıalan'ın çapraz sorgusuna devam edildi.

Sanık Avıalan'ın ardından sanıklardan, dün savunmasını veren, suç tarihinde Kara Kuvvetleri Komutanlığı (KKK) Harekat Başkanlığı Teşkilat Şube Müdürlüğünde Kurmay Albay olan sanık Bilal Akyüz'ün çapraz sorgusu yapılacak.