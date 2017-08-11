Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kuzey Kore açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını kıldığı Hazreti Ali Camisi çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bir gazetecinin, son dönemde ABD ve Kuzey Kore arasında yaşanan gerginliğin uluslararası piyasaları etkilediğini ifade ederek, Türkiye'de bu konuda ne tür gelişmeler beklediğini sorması üzerine Erdoğan, şu yanıtı verdi:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kore ve ABD arasında yaşanan gerilime ilişkin şunları kaydetti:

Şu anda dünyada yaklaşık 16 ülke nükleer silahlanmada ciddi bir boyuta ulaşmış durumda. Bunların içerisinde 3 ülke var ki bunların şu anki nükleer silahlanmada ciddi bir gücü var. Temenni ederiz ki bu Amerika-Kuzey Kore arasındaki bu tehditler adeta bir vuruşmaya dönüşmez ve bu, dünyada sadece ikisi arasında kalmayabilir. Daha farklı bir tehdit sürecini de başlatabilir. Burada bir politik neticeye dönüşmek suretiyle noktalanır diye temenni ediyorum.