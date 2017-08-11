Son dakika: Kato Dağı'ndaki mağarada 5 terörist öldürüldü

Edinilen bilgiye göre, Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi Kato Dağı'nda icra edilen 'Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın' operasyonunda 5 terörist etkisiz hale getirilmişti. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, 10 Ağustos 2017 tarihinde akşam saatlerinde Şırnak Beytüşşebap'ta icra edilen 'Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın' operasyonu kapsamında Derimehola Kapısı mevkiinde tespit edilen mağaranın girişinin patlatılarak tahrip edilmesi sonucu mağara içerisinde bulunduğu tespit edilen 5 bölücü terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği bildirildi.

GÜVENLİK GÜÇLERİ İNCELEME YAPTI

Etkisiz hale getirilen teröristlerin ardından mağaraya giren güvenlik kuvvetleri inceleme yaptı. Yapılan incelemelerde teröristlerin Kato Dağı'na kazıcı, taş kırıcı ve delici makineler götürerek mağarayı genişlettikleri ve ayrı bölümler oluşturdukları tespit edildi.

Teröristlerin taş kırıcı ve kazıcılarla kazdığı mağarayı detaylı inceleyen güvenlik kuvvetlerinin ölü olarak mağaradan çıkarılan teröristlerin ardından mağarayı kullanılmaz hale getirdiği belirtildi.

Kato Dağı bölgesinde Nisan ayında başlatılan operasyonlar kararlı bir şekilde devam ediyor.

SON DAKİKA... SİİRT'TE 3 PKK'LI TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ!