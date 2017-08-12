10 gün müjdesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, dün İstanbul Üsküdar'daki Hz. Ali Camisi'nde kıldığı cuma namazının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı:
KUZEY KORE GERİLİMİ...
ABD- Kuzey Kore gerilimiyle ilgili olarak, "Doğrusu ben bizim piyasalarımızı etkileyeceğine hiç ihtimal vermiyorum ancak nükleer silahlanmanın sürekli karşısında olduğunu söyleyenlerin burada nükleer silahlanmayla birbirlerini tehdit eder hale gelmesi düşündürücüdür. Biz işin bu yanından genel bir perspektifle bakarsak, yani gelişmemiş ülkelere veya zayıf ülkelere nükleer silahlanmada fırsat tanımayanlar, gücü ellerine alınca bu nükleer silahı acımasızca kullanmanın da gayreti içerisinde oluyorlar. Bu da benim objektif bakışımdır. Yani senin olsun ama bir diğerinin olmasın, bunu anlamak mümkün değil... Şu anda dünyada yaklaşık 16 ülke, nükleer silahlanmada ciddi bir boyuta ulaşmış durumda. Bunların içerisinde 3 ülke var ki bunların şu anda nükleer silahlanmada ciddi bir gücü var. Temenni ederiz ki Amerika-Kuzey Kore arasındaki bu tehditler, adeta bir vuruşmaya dönüşmez ve bu, dünyada sadece ikisi arasında kalmayabilir. Daha farklı bir tehdit sürecini de başlatabilir. Burada bir politik neticeye dönüşmek suretiyle noktalanır diye temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.
İDLİB'DE OLUMLU GELİŞMELER VAR:
İdlib'deki gelişmelerle ilgili de görüşü sorulan Erdoğan şu yanıtı verdi: "Şu anda biz insani yardıma yine varız. O noktada Cilvegözü'nü açık tutacağız ama bunlar gıdadır, ilaçtır, giyim vesaire... Fakat iş silah gibi vesaire, bu tür şeylere, buna tabii bizim yol vermemiz, müsaade etmemiz mümkün değil. İdlib'te ise görüşmelerimiz devam ediyor. Özellikle Milli İstihbarat Teşkilatımız bu konuda gerek Rusya ile bu görüşmelerini sürdürüyor. Bu arada yine İran'la görüşmeler yapılıyor ve İdlib'le ilgili de Moskova görüşmeleri olumlu bir şekilde cereyan etti. Öyle zannediyorum ki Moskova görüşmeleri eğer uygulamadaki Astana filan biliyorsunuz bunlar bunun içinde, güvenli bölge vesaire bunlar da bu değerlendirmenin içinde yer alması halinde İdlib'i süratle çözüme kavuşturacağız diye düşünüyorum."
HAYIRLI BİR ADIM OLUR:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kurban bayramı tatili ile ilgili ise şu açıklamayı yaptı: "Şu anda tabi hükümet, bu 10 günü programına aldı, çalışıyor. Eğer önünde ve arkasında durum hakikaten müsaitse turizm açısından isabetli olur ve gerek iç turizmde, gerekse dış turizm açısından şu anda hareketlenen turizm, -mesela bugün itibarıyla Antalya
yüzde 80'i doluluk oranı itibarıyla yakalamış vaziyette- bu da turizm sektöründeki açığımızı süratle kapama fırsatını verir. Öyle zannediyorum ki salı günü Bakanlar Kurulumuz var. Bunu Cumhurbaşkanlığı'nda yapacağız. Hayırlı bir adım olur diye düşünüyorum."