İstanbul Emniyeti'nde görev değişimi yapıldı

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen emniyet müdürlerinin atama listesi il emniyetmüdürlüklerine bildirildi.

Buna göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde görevli 4 ikinci sınıf, 7 üçüncü sınıf, 11 dördüncü sınıf polis müdürü ile 17 emniyet amirinin tayini "şark görevi" nedeniyle Doğu ve Güneydoğu illerine çıktı. Başka illerden 9 müdür ile emniyet amiri de İstanbul'a atandı.

Güvenlik Şube Müdürü Hasan Cevher'in Hakkari'ye, Kağıthane İlçe Emniyet Müdürü Birol Taşkoparan'ın ise Mardin'e tayin olduğu öğrenildi.

Emniyet Genel Müdürlüğünce 19 Temmuz'da il emniyet müdürlüklerine bildirilen terfi listelerinde ise İstanbul Emniyet Müdürlüğünde görevli 9 ikinci sınıf, 4 üçüncü sınıf, 9 dördüncü sınıf polis müdürü bir üst rütbeye 34 emniyet amiri de dördüncü sınıf emniyet müdürlüğüne terfi etmişti.