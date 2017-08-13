Akşam gazetesinin haberine göre; olay 8 Haziran'da yaşandı. Gürpınar Stadyumu'ndaki sosyal tesisin işletmecisi Emin Cesaret'i çıkarmak isteyen İmamoğlu, bunu kendi desteğiyle kurulan 'Evimiz Beylikdüzü Vakfı' üyeleriyle yapmak istedi.

"BURADA BONZAİ SATILIYOR" STANDI

Vakıf üyeleri, "Bu tesislerde gençler kötü alışkanlıklara alıştırılıyor. Burada bonzai satılıyor" diye kara kampanya başlatıp imza standı açtı.

Standın tesislerin önünde açılmasına tepki gösteren işletmecilerle vakıf üyeleri arasında tartışma çıktı, olaya Gürpınar Polis Merkezi ekipleri müdahale etti. Tartışmanın ardından hem vakıf üyeleri hem de işletmeciler karakola götürüldü, ifadenin ardından serbest kaldı.

BELEDİYE BAŞKANI VE EKİBİ ODAYA DALDI

Vakfın üyeleri karakolda ifade verirken Başkan İmamoğlu, Başkan Yardımcısı Mülayim Demirtaş, Özel Kalem Müdürü Murat Ongun, Meclis üyeleri Erkan Erdoğan, Durmuş Şahin ile zabıta müdürü Atilla Uysal, zabıtalar ve korumalarıyla birlikte içeri daldı.

CHP'li belediye başkanı karakol bastı

POLİSE MEYDAN OKUDU

İşletmecilerin serbest kalmasına kızan İmamoğlu bağırmaya başladı. Polislerden birinin "Burası karakol" demesine rağmen durmayan İmamoğlu, "Dışarı gelsene" diyerek bir de polislere meydan okuyup üzerlerine yürüdü. Bu kez devreye İmamoğlu'nun adamları girdi.

Başkan Yardımcısı Demirtaş, ilçe yöneticileri, zabıta müdürü, İmamoğlu'nun korumalarıyla polisler arasında dakikalarca süren arbede yaşandı. O sırada İmamoğlu adamları tarafından sakinleşmesi için başka bir odaya alındı.

"SATILMIŞ KÖPEK"

Polislere hakaretler yağdırıp tehdit eden CHP'lilerden biri polisler için "Satılmış köpek. Ne b.k olduğunu biliyorum" diye hakaret etti. Polislere saldıran CHP'liler daha sonra araya giren bazı yöneticiler tarafından güçlükle dışarı çıkartıldı. İmamoğlu'nun adamlarının dışarı çıkarılmasıyla tartışma son buldu.