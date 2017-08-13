Efsane bekçiler yarın gece dönüyor

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, mahallelerde güvenliğin sağlanması için 8 Şubat'tan itibaren bekçiliğe müracaat eden 8 bin 320 kişiden 700'ünü seçti. Teorik ve uygulamalı eğitimden geçen bekçilere, Özel Hareket polislerinin katıldığı derslerde araç durdurma ve silah kullanma teknikleri öğretildi.

Eğitimini başarılı şekilde tamamlayan 386 bekçi, bu akşam ilk mesaisine çıkacak. Mahallelerde görev yapacak bekçiler, güneşin batışından doğuşuna kadar devriye görevini yerine getirecek. 8 saat çalışma ve haftada bir gün istirahat esasına göre çalışacak bekçiler, ilk etapta polis eşliğinde göreve çıkacak. Çarşı ve mahalle bekçileri, daha sonra da her mahallede iki kişi olacak şekilde nöbet tutacak. Eğitimi süren 136 ve diğer işlemleri devam eden 178 kişi olmak üzere 314 bekçi de daha sonra göreve başlayacak.





İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, emniyetin Gayrettepe'deki binasında 386 bekçinin göreve başlaması dolayısıyla düzenlenen törende bekçilere hitap etti. Çalışkan şunları söyledi: "Ben size Gece Kartalları diyorum. Kendi aramızda da size Gece Kartalları diyeceğiz. Biz sizleri ikaz edip, yönlendireceğiz. Başlangıcımız nasıl olursa öyle devam eder. Çakı gibi başlayacağız. Öyle hassas başlayacağız ki, gittiğiniz ilçelerde bunu hissettireceksiniz. Hemen bir günde olmayabilir. Hepinize acil müdahale eğitimi verdik. Bu eğitimi yine vereceğiz.

Silahınızı kullanmakta tereddüt etmeyin. Kanuni haklar doğduğunda yetkiniz neyse ona göre hareket edin. Belli bir süre sonra asayiş ve diğer olaylarla ilgili ilçelerde, mahallelerde daha az gürültü gelecek. Gece kartalları bir hırsız yakalamış. Bir olaya müdahale etmiş. Bunlar konuşulduğu zaman önde başlayacağız. Teşkilat olarak sizden umutluyum. Ben birebir takip edeceğim. Bu sistemi İstanbul'da oturttuğumuzda tüm Türkiye'de sistem çok güzel yürüyecek. Çakı gibi, aslan gibi olacaksınız.Kendimize hitap edilmediğiniz hiçbir kelimeyi vatandaşa yöneltmeyin. Eşinize, annenize, babanıza hitap edilmesini istemediğiniz hiçbir lafı vatandaşa kullanmayın. Beyefendi, hanımefendi."





İlçelerin risk durumuna göre görev yapacak bekçilerden 385'i görev yerlerine dağıtıldı. Örneğin, riski yüksek olan ilçelere daha fazla, az olan ilçelere ise az bekçi görevlendirildi. Beyoğlu'nda 22, Adalar'da 6 bekçi görev yapacak.



