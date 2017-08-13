Ayrıldığı eşinin akrabasına kurşun yağdırdı

İddiaya göre, emekli polis Hüseyin D., 7 yıl önce dini nikahla evlendiği ve 2 çocuğu bulunan eşi Derya ile 2 yıl önce ayrıldı. Derya D'nin akrabası Cumali Demir, olayı öğrenince telefonla görüştüğü Hüseyin D. ile tartıştı. Tartışmanın ardından İstiklal Mahallesi'nde buluşan Hüseyin D. ile Cumali Demir bir süre de burada tartışarak olay yerinden ayrıldı.

Öğle saatlerinde tekrar telefonla görüşen iki şahıs, Ertuğrul Gazi Mahallesi 16. Cadde üzerinde yeniden buluştu. Yaşanan tartışmanın ardından olay yerinden ayrılan Hüseyin D., tekrar geri dönerek otomobilinin içindeki Cumali Demir'e kurşun yağdırdı. Ağır yaralanan Cumali Demir, kaldırıldığı Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesinde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hüseyin D. polise teslim olurken, polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemede 14 boş kovan bulundu.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor...