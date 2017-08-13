Erdoğan Eren Bülbül'ün annesiyle yaptığı konuşmayı açıkladı

EREN 13 KARDEŞ

"Az önce Eren'in annesiyle görüştüm. Eren 13 kardeş. Ayşe hanımın 13 evladı vardı. 1 tanesi de Eren'di.

"BANA DEDİ Kİ..."

Bana dedi ki, "Siz en az 3 dediğiniz zaman ben yanlış mı yaptım diye düşündüm" dedi. Dedim, "Olur mu, sen ne güzel bir annesin ki cenneti 13 evladınla teminat altına aldın" Görüyorsunuz değil mi? Anaya bak anaya...

Tek milletten sonra tek bayrak. Yıldız Eren gibi her şehidimizin ta kendisi. Bir şehidimizin düşüşü yıldızımızın düşüşü gibidir. 3. Tek vatan. Tek vatanda parçalanmak, böyle bir şey mümkün mü? Buna teşebbüs edenlere bu toprakları mezar yaptık. Onların inlerine girdik mi? Girdik. Hala da girmeye devam ediyoruz.