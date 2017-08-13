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Eren Bülbül için İstiklal Caddesi'nde grafiti yapıldı

AA

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Giriş Tarihi: 13.8.2017 15:47
Eren Bülbül için İstiklal Caddesi'nde grafiti yapıldı

Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında bölücü terör örgütü mensuplarıyla sağlanan sıcak temas sırasında şehit olan Eren Bülbül için İstiklal Caddesi'nde grafiti çalışması yapıldı.

Galatasaray Meydanı'nda grafiticiler tarafından duvara büyük harflerle "Eren" yazıldı. Grafitide Eren Bülbül'ün sosyal medyadaki paylaşımına atıfta bulunularak "# İyiki varsın Eren" yazısı da yer aldı.

İstiklal Caddesi'nden geçen vatandaşlar da Eren Bülbül için çizilen grafitiye yoğun ilgi gösteriyor, çizim önünde fotoğraf çektiriyor.

Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında 11 Ağustos'ta, bölücü terör örgütü mensuplarıyla sağlanan sıcak temas sırasında lise öğrencisi Eren Bülbül ile Jandarma Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik şehit olmuştu.

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Eren Bülbül için İstiklal Caddesi'nde grafiti yapıldı
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