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’de 435 kaçak yakalandı

DHA

Gündem Haberleri

Giriş Tarihi: 14.8.2017 16:37
Edirne’de 435 kaçak yakalandı

’de jandarma ekiplerinin yaptığı denetimler sırasında yasa dışı yollardan na geçmek isteyen 435 kaçak yakalanırken, organizatörlük yaptıkları iddiasıyla 4 kişi tutuklandı.

Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Yenikadın köyü ile İpsala, Havsa, Lalapaşa ve Meriç ilçesindeki yol kontrollerinde, yasa dışı yollardan Avrupa ülkelerine gitmek isteyen Suriye, Afganistan, Pakistan, Bangladeş ve Filistin uyruklu 435 kaçağı yakaladı.

Ayrıca organizatörlük yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan ve jandarmadaki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen N.Ç., M.K., M.K. ve M.A.A. tutuklandı. Kaçaklar işlemlerinin ardından Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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Edirne’de 435 kaçak yakalandı
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