Edirne’de 435 kaçak yakalandı

Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Yenikadın köyü ile İpsala, Havsa, Lalapaşa ve Meriç ilçesindeki yol kontrollerinde, yasa dışı yollardan Avrupa ülkelerine gitmek isteyen Suriye, Afganistan, Pakistan, Bangladeş ve Filistin uyruklu 435 kaçağı yakaladı.

Ayrıca organizatörlük yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan ve jandarmadaki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen N.Ç., M.K., M.K. ve M.A.A. tutuklandı. Kaçaklar işlemlerinin ardından Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.