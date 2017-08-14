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Kandil'e hava harekatı düzenlendi: 21 terörist öldürüldü
Kandil
'e hava harekatı düzenlendi: 21 terörist öldürüldü
Giriş Tarihi: 14.8.2017
18:13
Güncelleme Tarihi: 14.8.2017
18:15
TSK
açıkladı.
Kandil
'e hava harekatı düzenlendi, 21 terörist öldürüldü.
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Kandil'e hava harekatı düzenlendi: 21 terörist öldürüldü
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