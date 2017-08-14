Türkiye'nin en iyi haber sitesi

merkezli 3 ilde operasyonu: 8 gözaltı

Giriş Tarihi: 14.8.2017 12:07 Güncelleme Tarihi: 14.8.2017 12:08
Kilis merkezli 3 ilde uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı

merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonunda, 8 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü yla Mücadele Şubesi ekipleri, Kilis, Gaziantep ve 'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, Kilis'te aralarında bir tıp merkezinin de bulunduğu adreslerde yapılan aramada, bir kalaşnikof tüfek, 152 uyuşturucu hap, bir ruhsatsız tabanca, 25 gram uyuşturucu ve 1 kilo 460 gram kubar esrar ele geçirildi.

Uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan M.A.V.A, B.Y.Ü, A.D, M.H.T, H.T, A.Ş, H.T. ve A.K'nın emniyetteki işlemleri sürüyor.

BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Kilis merkezli 3 ilde uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz