Kilis merkezli 3 ilde uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı

Alınan bilgiye göre, Kilis Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucuyla Mücadele Şubesi ekipleri, Kilis, Gaziantep ve Hatay'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, Kilis'te aralarında bir tıp merkezinin de bulunduğu adreslerde yapılan aramada, bir kalaşnikof tüfek, 152 uyuşturucu hap, bir ruhsatsız tabanca, 25 gram uyuşturucu ve 1 kilo 460 gram kubar esrar ele geçirildi.

Uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan M.A.V.A, B.Y.Ü, A.D, M.H.T, H.T, A.Ş, H.T. ve A.K'nın emniyetteki işlemleri sürüyor.