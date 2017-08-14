Sivas'ta FETÖ'den 4 kişi tutuklandı

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock'u kullandıkları iddia edilen 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Sivas Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, Sivas ve Ankara'da düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı. Kente getirilen şüpheliler sağlık kontrolünden geçirilerek sorguya alındı. Emniyetteki işlemleri biten 9 şüpheliden 5'i adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken 4 kişi ise tutuklandı. 3 şüphelinin yakalanması de için çalışmalar sürüyor.



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